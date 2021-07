Rosa Benito ha recogido el guante de Rocío Carrasco, que tuvo unas duras palabras para su tía en su debut en ‘Sálvame’ con su nueva sección, ‘Hable con ella’. Nada más comenzar en su rol de defensora de la audiencia, se enfrentó a las últimas polémicas que ha suscitado su fichaje por el programa que presenta Jorge Javier Vázquez.

Una de las más beligerantes fue su tía, que defendía a capa y espada a su hija Rosario y a su derecho a trabajar. «Aquí hay que trabajar todos, ¡Todos! No solo Rocío Carrasco y todo lo que hay ahí dentro, no. Todos. Porque mi hija tiene tres hijos y la han machacado durante años. Eso lo he vivido yo y no les tengo miedo», decía en ‘Ya es mediodía’.

Rocío escuchaba las palabras de la exmujer de Amador Mohedano y dejaba claro, sin inmutarse, que no le importa lo que diga. «Me la bufa en el sentido de que me da un poco igual. Que diga lo que le dé la gana, que se espere a otoño», zanjó emplazándola a la emisión de la segunda parte de su docuserie, ‘En el nombre de Rocío’.

Tras este exabrupto la respuesta de Rosa Benito era la más esperada. Y como no podía ser menos, ha ocupado su silla en el programa que presenta Sonsoles Ónega donde ha vuelto a reiterar lo que ya dijo hace una semana. «Cuando yo hablo del trabajo y de que mi hija es buena madre no hago referencia a Rocío, lo juro por la gloria de su madre», ha comenzado diciendo.

Y por si aún quedaban dudas, ha sido contundente: «Lo juro por la Virgen de Regla». Pero además ha añadido al respecto que «si le han calentado diciéndola que lo dije por ella, no es así. En ningún momento se me pasó mi sobrina por la cabeza».

A pesar de que la peluquera ha hecho referencia al «que se espere a otoño», Sonsoles Ónega ha continuado con el ritmo del programa hablando sobre la actuación de Rocío Flores en el plató de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ y las últimas declaraciones de Olga Moreno en el ‘reality’, siendo una de las últimas nominadas de esta edición.

Pero Rosa Benito ha seguido defendiendo su discurso ensalzando la actitud de su hija, de quien ha dicho que está muy orgullosa de ser la sobrina de Rocío Jurado, a pesar del hándicap que esto ha supuesto para cumplir su sueño en el mundo de la música. «La única que canta en esta familia es Rosario Mohedano y mi cuñada la adoraba», ha reconocido.

Por último, la tía de Rocío Flores ha querido dejar claro que sus palabras se referían a ‘Sálvame’: «En ese programa se ha machado a mi hija y fue hace dos veranos cuando decían que no iba nadie a verla y era mentira». El debut de Carrasco fue un éxito de audiencia, además de ‘trending topic’ en redes sociales. Ya lo fue ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, ¿qué pasará con la segunda parte a la que ha emplazado a su tía sin titubear?. En otoño se verá.