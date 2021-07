Rosa Benito vuelve ‘a la carga’, esta vez en defensa de Amador Mohedano. La expareja mantiene una relación cordial, aunque evitan coincidir en eventos juntos -principalmente en los relacionados con la memoria de Rocío Jurado-, pero los últimos acontecimientos han hecho reaccionar a la alicantina. La colaboradora ha sacado de nuevo las uñas por el padre de sus hijos. Ha sido en ‘Ya es mediodía’, programa en el que trabaja, y donde han analizado los últimos acontecimientos relacionados con el fichaje de Rocío Carrasco por ‘Sálvame’. Un movimiento que no ha dejado indiferente a nadie y que ha supuesto una auténtica revolución para su familia materna.

Rosa ha analizado la última entrevista de Amador Mohedano en la revista ‘Semana’ donde ha hablado, largo y tendido, sobre la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, su relación con Antonio David Flores y la creación del Museo de Rocío Jurado. Benito ha dejado claro que no entiende estas declaraciones de su ex, al igual que no comprendía la relación «tan fuerte» que tenía con el padre de Rocío Flores.

«Con todo lo que nosotros habíamos vivido y con todo lo que he visto pasar a su hermana», ha dicho Rosa contrariada. Pero ha querido sacar la cara por él a la hora de hablar del Museo de su cuñada. «Es verdad cuando dice que se jugó con su pan porque quien hace el Museo es él. Toda la idea y todo lo que hay lo hace Amador Mohedano», ha explicado.

Y no ha perdido la oportunidad de comentar que hay un mural en el mismo, que escribió el propio Amador. «Pero cuando se va a abrir, que a ver si se abre ya, es cuando dicen que él no ha estado», ha querido señalar. A este respecto, Rosa ha recordado cuando «mi sobrina Rocío entra por teléfono en ‘Sálvame’ y dice que es su tío quien tendría que estar ahí. Entonces, ¿cuando se va a ganar algo de dinero, se quita a Amador?», se pregunta la tertuliana.

La cuñada de ‘La Más Grande’ ha vuelto a hacer hincapié en el papel de Rocío Carrasco en el Museo: «Ella es la heredera universal, ella es la que da la orden y es quien dice las personas que entran y que no entran. Ahora una prima suya que es la que maneja el museo, así que no tiene nada que ver con el Ayuntamiento ‘X’ que esté».

Su reacción al fichaje de Carrasco por ‘Sálvame’

Horas después de conocerse el sorprendente fichaje de Rocío Carrasco por ‘Sálvame’ en calidad de defensora de la audiencia, Rosa reaccionaba. «Que trabaje, pero que trabajemos todos», dijo entonces a los micrófonos de su antiguo programa. Una frase que analizaron sus excompañeros y que no tardó en aclarar, afirmando que con su respuesta no se refería concretamente a su sobrina.

«Rocío no va a decir que me veten, yo estoy en otra productora», comenzaba explicando diciendo que a quien hacía referencia era a su hija, a que la considera que se le ha «machacado diariamente» desde el espacio que conduce Jorge Javier Vázquez.