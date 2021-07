Ha sido sin lugar a dudas la noticia del día. La separación de Ramón García y Patricia Cerezo, adelantada por la revista ‘Semana’, ha causado un gran estupor en la crónica social por lo inesperado del acontecimiento. Atrás quedan 24 años de matrimonio y dos hijas en común. Casi sin tiempo para digerirla, ambos ya han comenzado la mudanza de la que hasta ahora era su vivienda familiar.

El camión de portes llegaba a primera hora de la mañana a la casa que ‘Ramonchu’ y su exmujer tienen en la urbanización de Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón. Acto seguido eran ambos los que hacían acto de presencia para supervisar que todo saliera correcto. Han posado juntos ante las cámaras, dejando claro que su separación se ha desarrollado en términos amistosos. Además, han querido dar sus primeras impresiones de la misma. «La vida, pero todo en orden», decía Ramón García con su locuacidad característica, antes de pedir «discreción» con el tratamiento de la noticia.

Posteriormente, los dos han concedido declaraciones por separado. La primera en hacerlo ha sido Patricia Cerezo, que se mostraba sorprendida con que se hubiera conocido ahora la separación: «Es muy antigua esta noticia», comentaba, si bien es cierto que no ha trascendido hasta ahora. «Todo bien, estamos todos bien y muy bien», repetía ante las preguntas de la prensa.

Unos minutos más tarde abandonaba la vivienda Ramón García con su coche. El legendario presentador se mostraba algo más explicativo que Patricia pero reincidía en que su separación viene de lejos: «Todo en orden, es una noticia muy antigua. Estamos bien, está todo en orden». Lo más sorprendente es que ha desvelado que su divorcio ya es efectivo: «Estamos divorciados, tenemos sentencia de divorcio. Ahora tenemos buena relación, nos habéis visto juntos. Todo perfecto, en serio. Siempre hemos sido muy discretos, respetemos eso», decía antes de marcharse.

Su casa ya ha sido puesta a la venta y ahora cada uno se ha marchado a vivir a un piso, también en la madrileña localidad de Pozuelo de Alarcón, para facilitar todo lo posible la adaptación de sus dos hijas adolescentes a la nueva situación de sus padres.

Ciertamente, era complicado intuir el divorcio. Incluso, Patricia Cerezo había compartido el pasado 8 de marzo una foto de su boda para festejar los 24 años como casados. Ninguno daba pistas de que su matrimonio estuviera en riesgo, si bien no han desvelado el motivo que ha actuado como detonante. Lo que está claro es que en ningún caso se trata de una decisión tomada de manera repentina: «No es una crisis pasajera ni un arrebato. Los dos son personas muy sensatas y antes de dar este paso querían estar seguros; si no, no lo habrían dado», dicen a la revista.

De este modo, Ramón y Patricia siguen los pasos de unos grandes amigos suyos como son Enrique Ponce y Paloma Cuevas, quienes se separaron en 2020. Sin embargo, ellos no han firmado aún el divorcio. Las últimas imágenes de Ramón y Patricia juntos, antes de las de este miércoles, son comiendo hace unos meses junto a la nueva novia del torero, Ana Soria, en la madrileña localidad de Navalcarnero.