Dulceida y Alba Paul confirman su ruptura definitiva: «hemos decidido seguir nuestros caminos por separado»

Han pasado tres meses desde que Dulceida y Alba Paul anunciaran que habían decidido darse un tiempo tras pasar una mala época. Un intento por recuperar una historia de amor que ha acaparado centenares de titulares y en el que pusieron todas sus ganas. Sin embargo, lo que en un principio iba a ser un mes separadas para ver qué pasaba terminó por convertirse en un trimestre que no ha arreglado las cosas. Este viernes las influencer han compartido la noticia que nunca querrían haber hecho pública, su ruptura definitiva.

«Posiblemente esto es lo que más me ha costado escribir en mi vida. Alba y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado», ha escrito Dulceida en su perfil de Instagram, desvelando que este tiempo ha sido muy duro y triste y que pese a sus «conversaciones infinitivas» han llegado a la conclusión de romper, «la decisión más difícil que hemos tomado nunca».

«Pero nos queremos bien, nos queremos fuertes, nos queremos estables y nos queremos felices», sigue escribiendo, que comparte el dolor que siente ser consciente de un amor que se acaba y que nunca olvidará. «Hemos compartido nuestra historia con vosotros desde el principio, la historia de amor más bonita que conozco, un amor tan real, tan de verdad, de película. Un amor que me ha cambiado la vida, con el que he crecido y aprendido y he sido la persona más feliz del planeta. Un amor que ha traspasado fronteras y ha dado fuerza a muchos», termina escribiendo Dulceida, que aprovecha para mandarle un último mensaje a su todavía mujer: «Gracias 🐸 por todo lo que me has dado y lo que me has hecho sentir, por hacerme mejor persona, por ser mi equilibrio y por estos 7 años de hacer muchos de mis sueños realidad. Siempre serás mi Cacaolat por las mañanas 🤍».

Apenas unos minutos Alba Paul compartía un post similar en su Instagram para anunciar la separación y compartir una de «las situaciones más difíciles que he tenido que vivir» y es que cuenta que tanto ella como Dulceida «lo hemos pasado muy mal, hemos intentado luchar, pero a veces no es suficiente y hay que saber hasta donde uno puede llegar y dejar que cada cual siga su camino». Una reflexión muy madura que no por eso es menos dolorosa, «duele mucho pensar que acaba, pero hay que dejar volar cuando te das cuenta que no se puede más. Se trata de saber querer bien, de apartarse a tiempo antes de hacer daño», sigue.

Mucho más tímida que su ya expareja, Paul ha querido compartir este pedazo de su vida porque sus followers «nos habéis acompañado siempre y lo mínimo que podemos hacer, es deciros que este capítulo se acaba aquí, con dolor pero queriéndonos de la mejor manera».