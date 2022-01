El tremendo zasca de Rocío Flores a María Patiño en pleno directo

Rocío Flores ha dado un golpe en la mesa. No es la primera vez que la colaboradora hace frente a las críticas en un plató de televisión. Esta vez, la hija de Antonio David Flores ha querido responder un comentario que hizo hace unos días María Patiño en Sálvame. La periodista expresó su opinión y dijo que Rocío está influenciada por su padre cada vez que hace algún tipo de declaración. Palabras que, desde luego, no sentaron muy bien a la nieta de Rocío Jurado.

Durante su intervención en El programa de Ana Rosa, Flores ha mirado al objetivo de la cámara y ha respondido a las acusaciones de Patiño. “Para mí es una periodista que no tiene credibilidad ninguna y voy a explicar el por qué”, ha comenzado diciendo. “Hace un par de meses no sé si recordáis, pero me acusó de poner una denuncia falsa y dijo que tenía pruebas donde salía un vídeo de mi padre poniendo los carteles en los que ponía la palabra “maltratador”, también dijo que se había celebrado un juicio y también dijo que había testigos. Me senté aquí y expliqué que era falso”, ha contado Rocío Flores.

La hija de Rocío Carrasco ha dejado claro que todo este asunto está en manos de la justicia. “Es una periodista que está denunciada penalmente. Por lo tanto, sé que lleváis un montón de meses provocándome e intentando buscar mis reacciones e intentar haciéndome daño no, lo siguiente. Solamente voy a decir una cosa, no voy a defenderme en un plató de televisión ni a contestar en ningún programa, sino en el Juzgado”, ha añadido tajante.

La influencer se ha abierto en canal durante la entrevista y, en relación a este asunto con el que la acusan de ser influenciada por Antonio David, ha indicado que, «está muy cansada de todo este asunto». «Voy a ser más clara todavía, cuando sale todo el asunto de su separación yo llego a casa y digo que yo tengo que ir a trabajar y que me van a preguntas, ¿sabéis lo que me dijeron?: ‘no te metas, no digas nada’. Si yo me mantengo callada en algunas ocasiones es porque es un tema que no me corresponde a mí porque ambos me han pedido que no hable de ellos, pero si por mí fuese yo no tendría ningún problema en decir nada».

El deseo de Rocío Flores

Por otro lado, Rocío Flores ha confesado que ha pasado la noche de Reyes en su domicilio junto a su novio. Olga Moreno ha estado en Sevilla junto a su hija y David Flores. Sin embargo, no ha salido a la luz con quién la ha pasado Antonio David. La colaboradora ha comentado que tanto Olga como su padre le han pedido que no hable de ellos y que le es muy complicado trabajar así porque sabe que le van a preguntar cosas relacionadas con su separación.

Aunque no han pasado esta noche tan especial y mágica del año juntos, lo cierto es que Rocío Flores ha dicho que en su árbol han dejado regalos para todos y tiene el deseo de poder reunirse con su familia todos juntos para poder intercambiar los obsequios.