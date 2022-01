Rocío Flores, más sincera que nunca: «Yo a mi madre la quiero porque es mi madre»

Primera aparición pública del año para Rocío Flores y primeros sentimientos sacados a la luz. La hija de Rocío Carrasco ha estado en el plató de El Programa de Ana Social para debatir sobre los aspectos de actualidad en el club social. Había mucho interés por conocer cómo habían pasado las fiestas en casa, sobre todo después de la separación matrimonial entre Antonio David Flores y Olga Moreno.

Pero la presencia de la joven ha servido también para volver a tratar el delicado asunto de una supuesta reconciliación con su madre. ¿Llegará en 2022?No parece que vaya a ser así. Roció Flores ha hecho gestos negativos cuando le han puesto un vídeo de su madre en el que decía: “virgencita que me quede como estoy” al ser preguntada por cómo afrontaba el recién estrenado año 2022.

Sobre estas fiestas, Roció ha comentado que está bien, pero no esconde que “han sido unas navidades muy complicadas con una situación familiar que no sabía ni por dónde cogerla ni por un lado ni por el otro. Hemos tenido la suerte de poder cenar todos juntos el día de Nochevieja”. La cena de fin de año se celebró en el domicilio familiar junto a sus tíos, los que han podido, su abuela, su padre, Olga y sus hermanos. No hubo tensión y reconoce que “yo esperaba que fuese totalmente diferente”. Olga y su padre se llevan bien: “los problemas de los adultos son de ellos y los niños no tienen por qué notarlo”, ha dicho.

Rocío Flores ha dejado clara cuál es el objetivo de su padre y su exmujer: “Cenamos todos juntos y mi padre y Olga quieren el bien para Lola y David. Lo único que quiero es que esas dos criaturas estén bien y que no pasen por lo que he pasado yo”, dice con conocimiento de causa. Sobre dónde pernocta su padre, Ro cuenta que “mi padre está entre Madrid y Málaga. Ahora mismo que yo sepa mi padre no tiene otro domicilio en Málaga”, es decir, que sigue conviviendo junto a la ganadora de Supervivientes 2021.

Cuenta la nieta de Rocío Jurado que no guarda demasiado buen recuerdo de estas fechas: “Las navidades desde que se fue mi abuela han sido… exceptuando unas que pasamos con la familia de José y con Gloria». Y no oculta que el año pasado ha sido el peor de su vida: «Estoy triste, pero quiero empezar el año bien, quiero dejar el 2021 atrás, que se me ha hecho eterno y ha sido el peor año de mi vida”.

Rocío Flores: «Me sorprende que mi madre permita que hablen mal de mí»

La otra parte de la exposición de argumentos de Rocío Flores ha estado dedicada a su madre. Visiblemente emocionada y sin poder ocultar las lágrimas, la influencer se resigna: “Lo que me da más pena es que permita que sus compañeros de Sálvame hablan de mi como hablan. Me sorprende que mi propia madre sea la que me permita eso”. Sin entrar en qué comentarios le han molestado más, se limita a decir que «es mi madre a pesar de que no estoy de acuerdo con muchas cosas que te están haciendo y que se están permitiendo».

Por último, ha sorprendido al decir que «no me hace falta que sea Navidad para echarla de menos, son muchos años y estoy acostumbrada», pero se siente un poco en fuera de juego: «A mi me encantaría que las cosas fuesen a mejor y con ese tipo de reacciones me quedo petrificada (…) yo a mi madre la quiero porque es mi madre. A mí mi madre me duele, el día que ella quiera aquí estamos…si quiere, si no quiere mucho no puedo hacer», concluye.