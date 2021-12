Rocío Flores: baño de lágrimas y un nuevo mensaje a su madre

Rocío Flores ha roto su silencio desde la emisión de El último viaje de Rocío, el especial que Telecinco dedicó a su abuela. La joven ha reaparecido en el plató de El programa de Ana Rosa y no ha podido evitar las lágrimas al hablar de este delicado asunto. Reconoce que es una semana un tanto dura para ella y las lágrimas asoman por sus ojos fruto de las emociones.

«Vi partes pero sí. Vi la primera parte en directo y luego a trozos», comienza diciendo Ro. Acto seguido se ha mostrado orgullosa: «A mí todo homenaje que se haga a mi abuela me parece súper bien y me sabe a poco. Yo como nieta pienso que es la artista más grande que ha dado en ese país. Todo lo que tenga que ver con realzar la figura de mi abuela y de su carrera artística, me parece bien.

Preguntada por si alguien contactó con ella para que colaborara, Rocío Flores es sincera: «Nadie me invitó y si me hubieran invitado tampoco hubiese ido. Si ella -Rocío Carrasco- me hubiera llamado y me hubiera dicho lo que iban a hacer no tengo ningún problema. Si ella considera que la manera que hizo fue la mejor para homenajearla, es respetable».

La emoción se ha hecho muy palpable cuando ha hablado de la herencia que ella tiene de Rocío Jurado: «No tengo nada de mi abuela. Hace poco, cuando me independicé, rescaté un rosario que es lo único que me dio mi madre cuando murió. Supuestamente, ese rosario era de ella, pero no te lo puedo decir con certeza». Rocío Flores ha dejado entrever que echa en falta tener algo más: «A mí como si me dan una botella de agua».

A Rocío le estaba costando aguantar las lágrimas y Joaquín Prat ha decidido darle un respiro e irse a publicidad. A la vuelta, la hija de Antonio David ha escuchado la conversación entre Patricia Pardo y Rocío Carrasco, el pasado lunes, cuando la hija de la más grande no se quiso pronunciar sobre el mensaje que mandó su hija en Instagram: «Gracias a Patri por las palabras que tuvo hacia mí. Yo en mis redes publico muchas cosas y parece que todo es referente a mi madre. Sinceramente, esa frase no iba hacia ella sino a otras cosas de mi vida, pero ahí está», ha dicho.

Sobre las joyas de su abuela que ahora luce Rocío Carrasco, su hija piensa que «el anillo de mi abuela no creo que llegue a mí. No lo creo porque cada vez estoy más perdida en esto y si le preguntan por mí y no quiere referirse… pero sus hijos están aquí para cuando ella quiera». Además ha confirmado que celebraron en familia el cumpleaños de David Flores pero que la relación entre Antonio David y Olga Moreno sigue rota: «Se ha roto un matrimonio pero no una familia».

Baño de lágrimas de Rocío Flores

Unos minutos después ha vuelto «yo por lo que estoy asi es por ver a mi abuela, sus recuerdos. Lo daría todo por volverla a ver. Esas pertenencias son suyas y que ella hagan lo que quiera». Reconoce que «estoy así porque ha sido una semana complicada. También ha sido el cumpleaños de mi hermano. Mi madre no lo felicitó. Te mentiría si te dijera que sí», dice con lágrimas en sus ojos.

Se muestra de acuerdo con las palabras de su tía Gloria Camila: «Es coherente». Y cuenta que «lo que ella ha contado lo he vivido yo. Mi madre se alejó de toda su familia y con mi madre nos alejamos mi hermano y yo. De ella y de toda su familia. He preguntado muchas cosas durante mucho tiempo pero no se me daba ninguna explicación. Cuando fui creciendo un poco más empecé a retomar la relación con la familia por parte materna y lo hice por mi padre».

Un especial polémico

Fue el pasado martes cuando se produjo el traslado de los contenedores con objetos de la chipionera. La gran mayoría fue a parar al lugar donde desde ayer se graba la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío. Uno de ellos -el 18- fue a parar a las instalaciones de Mediaset. Allí lo esperaba su hija, que no dudó en abrirlo con la máxima ilusión. Rocío se encontró trajes icónicos de su abuela, como el que usó cuando llegó a Madrid, alguna bata de cola o uno inédito que estaba preparado para su boda con Ortega Cano y que no usó.

Esta emotiva tarde ha generado un sinfín de reacciones. La más inmediata fue la de Rosa Benito y Gloria Camila. La tía de Rocío Flores se mostró muy contundente contra su hermana: He visto esta mañana en El programa de Ana Rosa que Joaquín Prat ha hecho unas declaraciones sobre lo de no haber ido mi tía o yo al homenaje a mi madre porque no cobrábamos. Eso es totalmente falso, jamás se me pasaría por la cabeza cobrar por algo que se haga en homenaje a mi madre. Es más la familia hemos tenido que poner dinero para que se llevasen a cabo. Los socios de la Asociación de Rocío Jurado pagamos unas cuotas”, comentó algo molesta. “La única que está cobrando es mi hermana y si no estuviera cobrando a lo mejor esos contenedores no se abrirían».