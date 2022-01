Rocío Carrasco ha sido la gran ausente en las celebraciones de Navidad de Las Campos. Tampoco estuvo presente el día de Reyes. Todo el clan se reunió en casa de Terelu, pero allí no acudieron ni la hija de Rocío Jurado ni obviamente Fidel Albiac. Algo que ha destapado un hilo de rumores y de interrogantes en los corrillos periodísticos pero a lo que Carmen Borrego ha aportado luz.

¿Por qué no estuvo Rocío en casa de Terelu junto a la que para ella es como su familia? La hija pequeña de María Teresa Campos ha atendido a las cámaras para desvelar el misterio. El motivo es uno de los más generalizados entre la población española en las últimas semanas y tiene nombre propio: Ómicron.

No, no es que Rocío Carrasco se haya contagiado de Covid, pero sí que lo ha tenido muy cerca, tal y como ha contado Borrego: «No ha podido venir. Ya sabéis que en este momento hay contacto con COVID no se puede». Esto hizo que los reporteros apostados en la casa de Terelu le preguntaran a Carmen si la madre de Rocío Flores había sido contagiada: «No, no. Ha tenido contacto con un positivo».

La imagen de Rocío Carrasco junto a Las Campos es una de las más icónicas cada Navidad. Sin embargo, con este son ya dos años consecutivos que la pandemia evita que se produzca. Todas han querido ser bastantes consecuentes con la situación actual y han optado por minimizar riesgos. Hay que tener en cuenta que María Teresa Campos es una persona de riesgo por su edad y era innecesario tentar a la suerte. Otro año será.

Carmen Borrego fue la encargada de atender a la prensa el día de Reyes y además habló de otros asuntos como su reconciliación Terelu Campos, que ya parece un hecho. La Navidad ha servido para que acerque posturas tanto con su hermana como con su sobrina Alejandra, con quien ha tenido varios rifirrafes en los últimos meses. «Con Terelu todo bien, todo fenomenal”, explicaba. Dejando atrás los rumores sobre una posible enemistad con su sobrina, la colaboradora ha dejado claro el cariño que tiene a Alejandra: “¿Cómo no voy a ver a mi sobrina con ganas? ¿Lo dudáis?

Así lo demuestra la foto que colgó Carmen en su cuenta de Instagram, en la que aparece pasándolo en grande, riendo junto a Terelu Campos y Alejandra Rubio. Una reconciliación que quiso confirmar su marido, José Carlos Bernal, quien llegó instantes más tarde: «Todo está bien. Carmen está feliz por este día. (…) Todo está superado y solucionado, no hay problema alguno. Afortunadamente todo está bien». Parece que por fin las aguas han vuelto a su cauce en el seno de la familia Campos, pese a la sonada ausencia de Rocío Carrasco.