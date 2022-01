La relación entre Rocío Flores y Jorge Javier Vázquez ha pasado por todo tipo de etapas. Iniciaron lo que para muchos era una amistad en el plató de Gran Hermano VIP 7, programa en el que la joven participaba en calidad de defensora de su padre, Antonio David Flores, concursante de esa edición. Por aquel entonces nada había ocurrido con Rocío Carrasco, que permanecía a la sombra de los medios de comunicación sin prever que poco después se convertiría en el personaje del año en lo que a la crónica social se refiere gracias a Rocío, contar la verdad para seguir viva, su serie documental.

El presentador y la hija del exguardia civil coincidieron en plató, un hecho que les llevó a forjar una especial relación marcada por el cariño y la protección que el catalán brindó a la sobrina de Gloria Camila. En su día se mostró pro-Rocío Flores, a pesar de que siempre trato de sonsacarle información con respecto a la relación que mantenía con su madre. Sin embargo, la docuserie de Carrasco y las posteriores reacciones de su hija ante la misma marcaron un antes y un después en la relación de la que ambos presumían y que tanta sensación causó entre el público. Dinamitaron el preciado vínculo que compartían.

Su enemistad se empezó a fraguar cuando empezaron a circular los rumores de que Rocío habría pedido no coincidir con Jorge Javier en plató durante el tiempo en el que ella estuvo defendiendo a Olga Moreno en la última edición de Supervivientes. Una decisión que quizás tomó a raíz de conocer la opinión del televisivo con respecto al testimonio de su madre. El conductor de Sálvame ha dejado claro desde el minuto uno que está del lado de Rocío Carrasco dejando en muy mal lugar a Antonio David en cuanto tenía oportunidad. De ahí, que la joven solo acudiese a las galas presentadas por Carlos Sobera.

Jorge no entendía nada y a partir de ahí marcó distancia con la que todo el mundo creía que se había convertido en su nueva debilidad. Cambió su percepción, incluso llegó a decir que la Rocío que estaba viendo no era la que él conoció en GH VIP. “Me ha sorprendido su postura. Conocí a una chica vulnerable, daban ganas de achucharla, era muy cariñosa y muy cercana. Un encanto” aseguró poco antes de declarar: “Esta Rocío no me ha gustado. Entiendo que también para ella es muy complicado, creo que está en shock” confesó.

Desde ese momento se han sucedido muchos rifirrafes, pero nada comparado con el enfrentamiento que están protagonizando en la actualidad. Todo empezó cuando el presentador escribió una carta dedicada a Rocío en su blog de Lecturas. “Si tan mal lo estás pasando deja la televisión que causa tanta desazón y destroza a tu familia. Deja este trabajo cariño, ya verás que bien te siente. Estoy convencido de que con la popularidad que has conseguido no tardarán en llamarte para concursar en Tu cara me suena” escribió el televisivo.

Ante estas ácidas palabras, Rocío no pudo quedarse callada, por lo que aprovechó las cámaras de televisión para responder de forma tajante y cuanto menos pacífica. “Se cree el ladrón que todos son de su condición. Tengo la suerte de trabajar en un programa donde predomina el respeto y la educación. Es un programa serio, no como el suyo. Es una lástima que un presentador estrella de la cadena pierda su tiempo en dedicarme artículos, no sabía que yo era tan importante para él” sentenció la joven.

A su vez, Jorge Javier recogió la pelota y aprovechó el momento adecuado para contraatacar. Durante varias intervenciones catalogó a la nieta de Rocío Jurado como una persona “soberbia y antipática”, pero lo cierto es que esta vez se defendió haciendo referencia a su padre, a quien puso el mote de “el penas”, un calificativo con el que dejó entrever que, bajo su punto de vista, Antonio David no deja de hacerse la víctima. Nada más conocer la información, Rocío volvió a estallar y a declarar la guerra al actor dirigiéndose a él nuevamente: “Pena me das tu a mí” contestó.

Lejos de querer enterrar el asunto, el de Badalona le reprochó: “Me estoy dando cuenta de que para lo joven que es, es muy chunga. Es la nieta de Rocío Jurado e hija de Rocío Carrasco, por eso trabaja en la tele, que no se le olvide. Si fuera solo hija del “penas”, no lo estaría. Lo que me daría pena es tener un padre tan miserable como el tuyo” manifestó el presentador en un tono crítico y enfadado.

“A tu edad yo había estudiado una carrera y yo lo único que conozco de ti son tus filtros de las redes sociales. Tampoco puedo decir nada más» concluyó haciendo alusión a lo mal que le parece que David Flores resida con Olga Moreno cuando debería hacerlo con ella o con su padre.

Del amor al odio solo hay un paso y así lo han demostrado Rocío Flores y Jorge Javier Vázquez que, a pesar de que un primer momento se procesaban infinidad de muestras de cariño, han acabado como el rosario de la aurora. Su relación ha caído en picado hasta el punto de haber enterrado todo el aprecio que se tenían, puesto que ya nada queda de esa sintonía de la que tanto presumían.