Rocío Flores no puede más. La colaboradora ha visto esta semana en ‘El programa de Ana Rosa’ las críticas que Carmen Borrego realizó contra ella en ‘Sálvame’ y no ha dudado en responderle públicamente. De esta forma, la joven ha sido muy contundente con la hija de María Teresa Campos.

De esta forma, tras haber visualizado con mucha atención las críticas de Carmen Borrego, ha asegurado que: «Nunca ha sido muy empática, pero no me sorprende». Más tarde, se ha dirigido directamente a ella y le ha dicho que: «Llevas mucha razón, sé muchas más cosas de las que digo y no sólo de este tema».

«La gente que es defensa total hacia mi madre no tenéis la necesidad de tirarme a mí por tierra», le ha dicho muy decepcionada a la hermana de Terelu Campos. Además, le ha dicho que: «Es absurdo contestar porque siempre van a haber estos comentarios».

Una reportera le cuenta a Rocío Flores que su madre está «muy preocupada» por verla llorar recientemente en televisión y ella responde: «He llorado mucho más por ella durante casi un año» #AR18E https://t.co/RA0gvjzAHk — Telecinco (@telecincoes) January 18, 2022

No obstante, Rocío Flores está muy segura de que quiere aclarar que sus sentimientos en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ fueron reales: «Yo el otro día no lo pasé bien para nada, fue el más complicado aquí y ya está… si no empatizas conmigo, no empatizas», aseguró la joven.

Por último, Rocío Flores terminó su contestación a Carmen Borrego con un mensaje muy directo hacia ella: «Soy la hija de tu amiga, lo mismo deberías plantearte muchas cosas… tú y mucha gente».