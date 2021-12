María Teresa Campos ha celebrado la Navidad «en familia, como siempre, como todos los años», pero ha tenido una gran ausente: Carmen Borrego. La presentadora ha podido ver cómo sus hijas han tenido durante estos últimos meses una trifulca en la que también se incluye su nieta Alejandra Rubio. Aun así, todas decidieron juntarse para estar con su madre en estas fechas tan especiales, pero no pudo ser así finalmente.

Su hija pequeña no pudo asistir al encuentro familiar debido a haber mantenido un contacto estrecho con un positivo en COVID-19. Este hecho hizo que el encuentro entre las hermanas y sobrina-tía no tuviese lugar ni el 24 ni el 25 de diciembre. No obstante, ahora conocemos más detalles de cómo está la colaboradora de ‘Sálvame’ y es que su madre ha contestado varias preguntas a los compañeros de ‘Europa Press’ tras salir de casa, el pasado jueves 30 de diciembre, junto a su chófer Gustavo.

«Carmen fue la primera que lo cogió», refiriéndose a la familia. Por lo tanto, ahora estaban pendientes de si volvía a tenerlo, pero la periodista confirmó que ya esa misma tarde le iban a dar el alta. «Espero que ya esté bien», exclamó. Afirmó también que no ha sido nada preocupante dentro de la situación que se está viviendo. Tras esto le preguntaron si vio a su nieta y a Terelu Campos en ‘Viva la vida’, pero respondió que no y le confirmaron que dijeron en el plató que por una parte había sido mejor no juntarse por culpa de la polémica entre ellas, a lo que ella respondió que de eso no va a hablar.

Cuando ya se despidió de los periodistas, le preguntaron si podían hacerle una última pregunta y respondió: «Esa es la que no te voy a contestar seguro ¿Qué me parece que este señor esté con esta señora? Bueno punto uno, yo no tengo nada que ver, nada que decir, no es una cosa de mi competencia y cada uno puede estar con quien quiera» sentenció María Teresa Campos.

«Si voy a aclarar una cosa, que cuando hablen de este señor, en vez de decir «el ex de María Teresa Campos, pues podían decir cualquier otra cosa como, por ejemplo, «el ex del 1,2,3″», acabó diciendo la que fue presentadora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’. No es un tema que le guste tratar, ni sabremos si más adelante lo hará, también estaremos atentos a si finalmente se reúnen para celebrar la Nochevieja y Año Nuevo, ya que Carmen Borrego ya habría terminado el confinamiento.