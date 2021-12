Diego Arrabal se ha enfrentado a Terelu Campos e Isabel Rábago sobre la docuserie de Rocío Carrasco. El paparazzi ha protagonizado un tensa discusión en ‘Viva la Vida’ con sus compañeras.

El programa de Telecinco ha recordado el fuerte impacto que tuvo el documental de Rocío Carrasco. Como consecuencia, Isabel Rábago comentó que estaba inscrita en unos cursos de formación en violencia de género. La periodista aseguró que una de sus compañeras también se ha apuntado a este curso por todo lo sucedido con la hija de Rocío Jurado.

Mientras que Isabel Rábago hablaba, en el plató se escuchó una carcajada que pertenecía a Diego Arrabal. «Perdona, Diego. Te pido un poco de respeto simplemente», ha rogado la periodista a su compañero y Emma García no ha dudado en darle la razón.

«Rocío ha removido muchas conciencias expresando su historia, su vida, su verdad. Fue desgarrador. A mí me rompió el corazón», ha comentado la presentadora de ‘Viva la Vida’ y le ha concedido el turno de palabra a Terelu Campos.

«No, que hable Diego, que le resulta todo tan divertido», ha soltado la hija de María Teresa Campos. «Yo hablaré si me da la gana, ¿no? ¿Cómo que hable Diego?», ha respondido Diego Arrabal.

Terelu Campos ha añadido lo siguiente respecto a Rocío Carrasco y la docuserie: «¿Yo qué voy a decir que ya no haya manifestado? Yo siempre le pedí que hablara, que al menos se la escuchara y que luego cada uno decidiera y tuviera su opinión. Pero al menos que la gente tuviera la oportunidad de escucharla».

«Nadie le ha puesto una cremallera en la boca a Rocío Carrasco para que no hable», ha vuelto a reiterar Diego Arrabal y e insiste en que no se puede llamar maltratador a una persona. «Esa palabra no había salido de su boca jamás», ha sentenciado Terelu Campos.