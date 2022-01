Jorge Javier Vázquez ha protagonizado el bautismo público de su obra de teatro Desmontando a Séneca. Un día grande para el que se ha rodeado de un sinfín de caras conocidas, muchas de ellas de televisión. Sin embargo, ha llamado mucho la atención la escasez de colaboradores de Sálvame. Tan solo Kiko Matamoros y Miguel Frigenti han ejercido de representantes del programa que el catalán presenta. El leitmotiv de la función son las enseñanzas morales del gran filósofo cordobés Séneca, que decidió suicidarse tras ser condenado a muerte por el emperador Nerón.

El photocall tuvo un caché importante gracias a los invitados. Ágatha Ruiz de la Prada, Alejandra Rubio, Terelu Campos, Candela Serrat, Itziar Castro y más, al margen de los ya mencionados, no se perdieron el estreno. Todos son conscientes de que teatro es la gran pasión de Jorge Javier Vázquez y es que está encantado de volver a subirse a un escenario con un trabajo tan especial como éste que habla sobre la vida y la muerte, teniendo siempre presente al filósofo español que da nombre a este proyecto.

Algunos de los asistentes se pararon ante los micrófonos de la prensa para pasar revista a la actualidad, componente que tiene la hija de Bárbara Rey. Sofía Cristo no ha querido faltar en la noche del miércoles y ha hablado de todo: “He venido a apoyarle y me hace ilusión. Le veo muy bien”. Además, como amiga le dio un consejo: “como recomendación yo dejaría ya la televisión y me dedicaría a su gran pasión. En la tele ha hecho todo lo habido y por haber. Es mejor no hacer tantas cosas y centrarse en una”. La hija de Bárbara Rey nos habló de las navidades y nos aseguró respecto a su madre que “la vida le sonríe”. ¿Se referirá a su supuesta relación sentimental con Edmundo Arrocet?. Se limitó a decir que “estoy feliz, porque tenga salud y esté tranquila”.

Terelu Campos se mostró muy amable ante la prensa y trató varios asuntos: La colaboradora de televisión aseguró que no se atrevería a subirse a un escenario, pese a que se lo han propuesto. Lo que si hace es vivir la vida con intensidad: “soy una disfrutona de la vida. Cuando la vida te pone a prueba todavía aprendes a disfrutar más de las pequeñas cosas”. Al 2022 solo le ha pedido salud, pero también le ha traído la unidad familiar, algo que no pasó por alto y es que valoró positivamente la reconciliación fraternal: “es la normalidad que siempre ha habido y que por alguna circunstancia extraña se tambaleó. Nos hemos unido no por María Teresa Campos, sino porque hay una base más que sólida para que las cosas fueran como siempre. Para mí la vida es inconcebible sin mi hermana”. Tuvo palabras de mucho cariño hacia Jorge Javier y aseguró que no quiere encontrar el amor, pues está feliz tal y como está”.

Por parte de Sálvame, Kiko Matamoros acudió junto a su novia, Marta López, al estreno de la nueva obra de teatro de su compañero y amigo, Jorge Javier Vázquez. “Espero verle mejor que nunca y me apetece mucho verle”. Además, habló de su secreto para ser feliz. “Me va bien en la vida y tengo motivos para sonreír. Tengo una novia estupenda, tengo dos nietos maravillosos, estoy feliz con mis hijos y tengo trabajo. No creo que haya más que pedirle a la vida”. En cuanto a su segundo nieto explicó: “es idéntico a su hermano”.