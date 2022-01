Bárbara Rey y Edmundo Arrocet, mesa para dos con Málaga como testigo

Bárbara Rey y Edmundo Arrocet siguen empeñados en alimentar los rumores sobre una posible relación sentimental. Pese a que tanto ellos como su entorno han desmentido categóricamente esta posibilidad, su comportamiento da pie a pensar que entre uno y otro hay algo más que amistad. A este fin contribuyen hechos como el que hayan pasado juntos la Nochevieja.

Así fue. El humorista y la vedette despidieron el 2021 y dieron la bienvenida al 2022 en Málaga. El programa Viva la Vida fue testigo del agradable paseo que dieron por la capital de la Costa del Sol. Se comieron las uvas juntas y lo cierto es que, desde que el pasado 20 de enero acudieran juntos a una fiesta organizada por la empresaria Clara Tena en el Hotel Wellington de Madrid, se han vuelto inseparables.

Unas imágenes cuando menos sorprendentes y que dejan claro que los dos están jugando al despiste. Caminaban tranquilos, con una sonrisa bajo su mascarilla pero sin ningún gesto cariñoso aparente. Los colaboradores del espacio vespertino del fin de semana en Telecinco no se quedaron al margen. La reacción más destacada la protagonizó Alejandra Rubio, quien conoce de sobre a Edmundo Arrocet por haber mantenido un romance junto María Teresa Campos.

La joven tertuliana se expresó de manera categórica y no perdió la oportunidad de soltar un zasca al chileno: «Yo solo espero que Edmundo trate bien a Bárbara, que no se aproveche de ella y la utilice. Siempre se le ve con famosas cuando ya no se habla de él en los medios». Hay que recordar que Alejandra y Arrocet dieron muestras de mantener una buena relación, tal y como se vio en el plató de Secret Story, pero parece que la hija de Terelu Campos ha cambiado y ya no se cree nada del ex de su abuela.

Estas tres últimas semanas se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que Bárbara Rey y Bigote Arrocet estén saliendo juntos. La primera reacción fue la del representante de la vedette, que negó esta posibilidad en exclusiva a Look. Después sería el humorista quien soltó una carcajada cuando los medios le preguntaron si estaba saliendo con la madre de Sofía Cristo. Por su parte, Bárbara ha sido muy hermética y no ha confirmado ni desmentido nada, más bien ha echado balones fuera ante las preguntas de la prensa.

Algo más explicativo se vio a Edmundo cuando la pasada semana acudió a un homenaje a Chiquito de la Calzada en Málaga. Un viaje que ahora hace pensar que emprendió junto a Rey. Allí, se limitó a decir que «estamos muy bien, somos muy amigos y nada más». A diferencia de en otras ocasiones, fue la primera vez que usó la palabra amistad para definir cuál era su vínculo con ella. Pero la aparición de estas imágenes juntos por las calles de la ciudad andaluza dan un nuevo giro de timón al asunto.