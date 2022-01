Antonio David Flores explota contra ‘Sálvame’: «Sois unos acosadores de mujeres, destruís personas»

La tarde del jueves ha estado de lo más movida. Pasado el mediodía, Look informaba en exclusiva de que Marta Riesco se tenía que coger la baja tras poder acceder a su testimonio, fruto de la preocupación por verla acudir a una clínica de salud mental. Tan solo unas horas después era su pareja, Antonio David Flores, el que daba un paso al frente ante las cámaras. El ex Guardia Civil y su hija, Rocío Flores se encontraban en la estación ferroviaria de Atocha, en Madrid, rumbo a María Zambrano (Málaga) cuando él aprovechado la presencia de las cámaras para hablar con mucha franqueza.

Sobre Marta Riesco y su visita al hospital psiquiátrico, Antonio David no quiere pronunciarse. Lo mismo que Rocío, que no ha querido hacer ninguna declaración. La sorpresa ha saltado cuando a la entrada de la estación, el ex Guardia Civil ha roto su silencio: «Habéis visto mi directo. Soy el número 7 en el top ten de España, gracias a toda esa gente que me ha visto», decía para desviar la atención. Las palabras más duras se las ha dedicado a su exprograma: «Sálvame, sois unos acosadores de mujeres. Acosáis a las mujeres, destruís a las personas, a ver si ponéis este clip», decía antes de bajar las escaleras rumbo a las vías. Una contundente declaración que el programa de Telecinco ha decidido no emitir pese a haber anunciado minutos antes que lo harían.

El exmarido de Rocío Carrasco ha pasado el día en la capital de España, donde ha acudido con su hija a una revisión médica tras la operación de cirugía estética que la joven se realizó en su pecho a comienzos de semana. En ese momento se le preguntó ya por qué opinión tenía del apodo con el que Jorge Javier Vázquez y más colaboradores de Sálvame se dirigían a él, El Penas. Visiblemente molesto, Antonio David Flores hizo el ademán de hablar, pero su hija, ya montada en el VTC, le paró los pies: «Papá, vámonos», le decía.

Rocío Flores ha permanecido en silencio y su rostro oculto bajo la mascarilla denotaba una expresión de cansancio. Fatiga por la recuperación que está llevando a cabo tras su intervención estética y también por el agotamiento que le supone estar cada día en el foco mediático.

Unas horas antes era su novia Marta Riesco quien se convertía en noticia. Absolutamente destrozada y con el ánimo por los suelos, la periodista reconocía a este digital que «no estoy bien» y denunciaba «el acoso y derribo desde que hace 15 días dije que estaba enamorada de Antonio David Flores» por parte de algunos programas de televisión. La preocupación se agravó cuando el pasado miércoles por la noche visitó junto a su madre la clínica López Ibor, especialistas en psiquiatría.

Por otro lado, esta misma semana era otra de las mujeres en la vida de Antonio David, Olga Moreno, quien también estaba muy afectada. Rompió a llorar en un coche, quizá devastada por toda la crispada situación que ha generado su separación de Flores, de quien ha dejado claro que no se va a divorciar. Y no solo eso sino que van a seguir viviendo en la residencia familiar que tienen en Málaga.