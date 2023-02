El quinto programa de la tercera edición de El Desafío estuvo marcado por todo lo que no tenía que ver con los retos de los concursantes. Primero fue el presentador del programa, Roberto Leal (43), quien al comienzo de éste sorprendía explicando antes las cámaras que Boris Izaguirre (57) no estaría en la competición «por motivos personales» y que en su lugar, estaría Marron, el colaborador de El Hormiguero y trabajador de Siete y Acción, productora creada en el año 2007 por Pablo Motos y Jorge Salvador. «Un fuerte abrazo de parte de todo el equipo del programa», expresó el conductor. Unas palabras a las que se sumaron el resto de compañeros de competición del venezolano entre aplausos.

Así, si bien ante la pequeña pantalla no se dieron más detalles de su ausencia, lo cierto es que durante la rueda de prensa de presentación de esta edición del programa, Jorge Salvador sí que lo hizo. «Durante la grabación del programa, Boris sufrió un ictus y necesitó una intervención importante», anunció dejando claro eso sí, que el tertuliano lejos de tirar la toalla, iba a volver a la competición cuando fuera posible por prescripción médica. «El médico de Boris me envió un mensaje de voz, diciéndome que le autorizaba pasadas 7 semanas, incluso a hacer la prueba de apnea», detalló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de borisizaguirre (@borisizaguirre)

Otra de las grandes protagonistas en la noche de ayer fue Laura Escanes (26). La catalana, que en el anterior programa se enfrentó a la prueba más temida por todos, la apnea, y consiguió llegar a una marca de lo más sorprendente, mostró que se ha se ha realizado un nuevo tatuaje. La exmujer de Risto Mejide (48) y actual novia de Álvaro de Luna (29) se ha grabado para siempre en su piel la marca que obtuvo en el reto del tanque de: 3:40. Concretamente en el antebrazo derecho. «Es muy bonito, tengo algo en mi piel que antes no tenía. Para mí no son tres minutos y cuarenta segundos y ya. Esos 3:40 dan para mucho y significan muchísimas cosas. Va por ti Roma. Para cuando creas que no puedes más», explicó Laura en una publicación de Instagram hace unos días.

Roma es su hija en común con el publicista y fue precisamente a ella a quien dedicó la prueba al término de ésta. «Me imaginaba subiendo las escaleritas de casa con Roma, una pedorreta o el cambiador. Me relaja y me lleva a un lugar seguro», confesó.

Pero nada queda ahí. A la baja de Boris Izaguirre se sumó además la de Jorge Blanco debido a un contratiempo durante los ensayos que provocó al entrenador de Hollywood una lesión en el ligamento cruzado. «Jorge Blanco (40) quería hacer el desafío, sabemos cómo es. Ha sido la dirección del programa la que ha decidido por tu bien, y porque los valores que se transmiten desde aquí son de superación, de reto, pero nunca de ponernos en riesgo. No vas a poder competir». En su lugar, fue José Yélamo (38) quien hizo su reto.

La prueba consistía en, subido a lomos de un quad que ejercía de ascensor por unos cables de acero que sujetadas las ruedas, acelerar hasta ascender y encender una cerilla colocada a tres metros de altura. Superado esto, el quad debía subir aún más hasta prender una llama.