Laura Escanes (26) sigue copando titulares de la crónica social semana tras semana, por su participación en la tercera edición de El Desafío, el programa de Antena 3 en el que un grupo de ocho famosos se enfrenta a difíciles pruebas cada semana. Este viernes, la influencer debía hacer frente a la prueba estrella del formato presentado por Roberto Leal (43): la apnea. Un reto que superó con creces. Pues Laura fue la vencedora de la que era la cuarta entrega de esta temporada al alcanzar los 3:40 minutos en el tanque de agua, situándose la segunda por debajo de Jorge Blanco (40) en la clasificación general de la Apnea de esta edición.

La catalana donó los 9.500 euros del premio a la Unidad de Cáncer Infantil del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona: «Todos estamos de acuerdo que los niños no deberían sufrir y va por ellos», dijo visiblemente emocionada. No obstante, sus lágrimas y la dedicatoria de su triunfo fueron más allá. La que fuera mujer de Risto Mejide (48) durante más de siete años, se acordó a lo largo del reto de su hija en común con el veterano presentador, Roma, lo que hizo que no pudiera aguantar las lágrimas. «La mente se me ha ido. Me he imaginado de repente a Pilar valorando. Es muy gracioso porque cuando me aconsejaron que pensara algo que tenga orden, como una canción, una receta… yo me imaginé subiendo las escaleritas de casa con Roma, subiéndola al cambiador, cambiándole el pañal, una pedorreta», dijo la influencer. «Eso me vino a la mente y al final es sentirse en casa, me relaja y me lleva a un lugar seguro», añadió.

Sus palabras emocionaron a Roberto Leal y a los tres miembros del jurado, Juan del Val (52), Pilar Rubio (44) y Santiago Segura (57), que dieron la máxima puntuación a Escanes; y cobran más sentido aún si cabe, tras leer las que la propia Laura compartió a sus casi dos millones de seguidores antes de la emisión del programa. La influencer confesó que hacer esta prueba le producía ansiedad y recurrentes pesadillas que tenían que ver con la pequeña. «Con esto he tenido pesadillas infinitas veces y me daba ansiedad hacer la apnea. Soñé que Roma se caía por ahí y yo con mi tiempo de apnea no conseguía rescatarla. Luego en los entrenos con Juandi [el entrenador] salía con ansiedad de la apnea y llorando porque mi mente se iba a esa pesadilla. Hasta que no conseguí pensar en otra cosa, me costó mucho avanzar», escribió.

Por detrás de Laura Escanes se posicionó Mariló Montero (57), cuyo reto consistió en interpretar la canción Vi junto a Pablo López (38). Un dueto que no dejó indiferente a nadie. Como tampoco lo hizo el Europe’s Living a Celebration de Rosa López (42) con guiño incluido al «Que me he equivoca’» durante su estancia en Operación Triunfo.

En el programa de ayer, Jorge Lorenzo (35) se enfrentó a la prueba de puntería y Ana Guerra (28) a un recorrido marcha atrás subida en un segway. Por su parte, las sillas mortales eran el reto de Jorge Blanco, la magia, el de Boris Izaguirre (57) y la conducción imposible, el de Florentino Fernández (50).