Boris Izaguirre (57) se convertía este viernes, junto a Laura Escanes (26) o Mariló Montero (57), en uno de los ocho concursantes que forman el elenco de la tercera edición de El Desafío, el programa líder de la cadena principal de Atresmedia donde los famosos se enfrentan a difíciles pruebas cada semana con el objetivo de ser el mejor en el juego.

El primer reto del venezolano fue hacer gala de su puntería con la cerbatana, algo que superó con creces y que deberá igualar la semana que viene, cuando se convierta en James Bond. Sin embargo, estos no parece que hayan sido los más difíciles ni verdaderos desafíos a los que se ha enfrentado el periodista. Durante las grabaciones del programa, la pasada primavera, Boris tuvo que someterse a una intervención «importante» consecuencia de sufrir un ictus.

Fue Jorge Salvador, creador y productos del programa, quien desveló la noticia durante la rueda de prensa que este miércoles tuvo lugar para presentar la nueva edición del formato. «Boris, durante la semana en la que estábamos preparando el tercer programa de El Desafío, sufrió un ictus. Tuvo que ir al hospital y tuvo una intervención muy importante. Yo le llamé al hospital y le dije: no te preocupes, tengo un sustituto. No sufras, nosotros vamos a seguir haciendo el programa y tú recupérate», explicó.

Una decisión que, aunque en un primer momento Boris aceptó, luego acabó rechazando. «A las tres horas me llamó y me dijo que quería volver, que le esperáramos a recuperarse y que lo haría. Su médico me envió un mensaje de voz, diciéndome que le autorizaba pasadas 7 semanas, incluso a hacer la prueba de apnea», añadió Salvador.

El escritor venezolano, visiblemente emocionado, tomó la palabra de inmediato para confesar que ese había sido su verdadero desafío estos meses, y desvelar que él mismo consideró que «si no acababa el programa, me iba a dar una depresión, así que al permitirme volver, me salvaron de esa depresión. El verdadero desafío de mi participación en el programa era llegar hasta el final e intentar hacerlo. Yo creo que esa es la razón principal de este programa y por eso gusta tanto. A que todos en la vida nos enfrentamos a desafíos sin darnos cuenta y en este caso lo que haces es superarte a ti mismo», dijo.

Cobrarían ahora sentido las palabras que en abril, el marido de Rubén Nogueira desde 2006, compartió con sus seguidores en redes sociales. Boris explicó que le había sido diagnosticado «un problema cardiovascular grave». «Hola, queridos amigos. Estamos bien y, sobre todo, aliviados al saber que han descubierto un problema cardiovascular grave que desconocíamos. La intervención, una endarterectomía carotídea, ha sido un éxito gracias al doctor Isaac Martínez, al equipo médico del Hospital Ruber y a la doctora Marina de la Fuente. Gracias a todos y a todas por su atención, compromiso y profesionalidad», dijo en ese momento sin dar más detalles sobre lo ocurrido.