Justo cuando se cumple un año desde que Patricia Pardo (39) y Christian Gálvez (42) oficializaran su relación, la que fuera pareja sentimental del autor de Leonardo da Vinci, Almudena Cid (42), ha reaparecido en televisión. La medallista olímpica fue este viernes una de las invitadas al séptimo programa de El Desafío, el programa en el que, conducido por Roberto Leal (43), un grupo de ocho famosos se enfrentan a difíciles pruebas cada semana con el objetivo de ser el mejor en el juego y que, cuenta en esta edición -la tercera del formato de Antena 3-, con rostros tan conocido como Jorge Lorenzo (35), Laura Escanes (26), Rosa López (42), Florentino Fernández (50) o Ana Guerra (29), entre otros.

Precisamente con esta última, Almudena protagonizó el que fue el primer dúo de gimnasia rítmica de El desafío. Durante una semana, ambas debían entrenar mano a mano para hacer una coreografía de pelota y cinta sobre el tapiz que acabó por no dejar indiferente a nadie. Tampoco a los miembros del jurado, que insistieron una vez más, en las amplias posibilidades de que sea la cantante quien se haga con el premio final del programa. «Quiero agradecer a Almudena por lo que me ha dado porque no solo es una campeona olímpica, es una campeona de la vida y así lo demuestra día tras día con su actitud», expresó la concursante sobre la que había sido su entrenadora. «Ha contado con la mejor coach posible, ocho veces campeona de España». aseguraba por su parte el presentador de El Desafío.

Aún con los rumores que la señalan como posible concursante de la próxima edición de Supervivientes que está a punto de comenzar sobre la mesa, esta misma semana, la deportista aparecía también en el programa presentado por Julia Otero (63) y que se emite los miércoles en La 1 de Televisión Española, Días de Tele; y, preguntada expresamente por cómo se encuentra sentimentalmente tras su sonada ruptura del que fuera presentador de Pasapalabra y actual conductor de 25 palabras, Almudena declaró que «volver a los orígenes es como volver a reencontrarte a ti». «Cuando te ocurre algo así la vida te para, es como de que repente dices: a qué pertenezco».

Precisamente sobre todo lo aprendido tras este episodio y sobre los valores dentro del deporte, la vitoriana está a punto de publicar un libro llamado Caminar sin punteras. Concretamente, saldrá a la venta el próximo 23 de marzo.

Rosa López, la otra gran protagonista de la noche de ‘El Desafío’

Otra de las protagonistas de la séptima entrega de El Desafío fue Rosa López. La ganadora de la primera edición de Operación Triunfo se enfrentó a la prueba más temida del formato: la apnea, que superó con creces. Rosa consiguió batir el récord de la prueba del programa de Antena 3 tras aguantar 4:40 minutos bajo el agua. De esta forma, destronó a Jorge Sanz, quien hizo 4:37 minutos.

Pletórica, la interprete de Europe’s Living A Celebration celebró el resultado abalanzándose a su pareja, Iñaki García, con un apasionado beso. «Iñaki es mi pareja que me ha prestado sus pulmones hoy para ahí dentro y es mi familia», dijo la cantante. A lo que su novio respondió: «Por Dios, no vuelvas a preguntarme que por qué te quiero».