La de Almudena Cid y Christian Gálvez ha sido una de las rupturas más sonadas del año, pues nadie se esperaba que la pareja pusiera fin a su historia de amor tras 15 años de relación y 11 de matrimonio. Ahora, con las heridas sanadas y el corazón de nuevo latiendo, la ex gimnasta está viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida.

Ha sido en el 15º aniversario de la Campaña Ausonia y la Asociación Española contra el Cáncer donde la deportista olímpica ha confesado que, aunque su ruptura fue un cambio drástico en su vida, ya no le guarda ningún tipo de rencor al que un día fue su gran ilusión. “Le perdono. Entendí mal el concepto del amo, porque creí que igual que en el deporte, tenía que hacer sacrificios para poder obtener y llegar. Y es verdad, lo conseguí, pero descuidando una parte importante, que tuvo sus consecuencias”, ha sentenciado, dejando claro que ahora está en otra etapa de su vida.

Pero su reciente desamor no le ha hecho perder la ilusión. Pese a que en estos momentos no está inmersa en una relación sentimental, Almudena no cierra la puerta al amor, aunque no es su prioridad. “Estoy tan centrada en desarrollar cosas que no puedo. Siempre he querido ser actriz en Italia. Necesito viajar, estar con la familia, que ha sido mi sostén”, se ha sincerado frente a las cámaras, dejando claro que ahora mismo su profesión es lo más importante para ella.

Y es que, tal y como ella misma ha confesado, todo en la vida son procesos, y actualmente se encuentra en uno nuevo en el que prima su bien estar: “Estoy en un momento muy bonito y sé lo que he hecho mal conmigo y lo que no debo de volver a hacer, por eso antes de que entre alguien en mi vida necesito tener muy claro el patrón que cada uno tiene establecido en su vida”. Pero Almudena no olvida que el duelo ha sido complicado, y que los sentimientos que le han invadido dede su ruptura no han sido del todo malos: “Yo no he transitado por la ira, la he vivido a través de mi madre. Yo he tenido devastación y a partir de ahí lo he ido colocando muy bien”. Porque para ella, todo pasa por algo, y esta situación le ha hecho ver que había personas que no necesitaba en su vida: “Ahora estoy bien de haberme quitado peso de personas, porque haces una limpieza y te quedas con lo justo”.

Un cambio de sentimientos que se ha producido doce meses después de tener que tomar un camino diferente al de su ex marido. Sin embargo, lo que un día le hizo mucho daño hoy es simplemente un recuerdo. “Lo que ha pasado duele y no dejará de doler, pero sí dejará de ser un problema”, ha sentenciado. Ahora, con las energías renovadas, Almudena Cid ha comenzado una nueva etapa de su vida en la que su familia, su trabajo y las personas que realmente la quieren son lo más importante. Porque después de la tormenta siempre llega la calma y la deportista olímpica ahora está tomando las riendas de su vida.