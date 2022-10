Muere el médico Jesús Candel, ‘Spiriman’ a consecuencia de un cáncer

Jesús Candel, popularmente conocido como Spiriman, ha fallecido este jueves, 13 de octubre, a los 46 años de edad. El médico granadino, conocido por liderar marchas contra la gestión hospitalaria andaluza, padecía cáncer de pulmón desde hacía más de dos años.

Fue el pasado mes de julio cuando Candel anunció que volvía a quimioterapia para hacer frente a la enfermedad. “De vuelta a la quimio. A ver quién aguanta más”, escribió en su cuenta de Twitter. Hoy, las redes sociales lloran su muerte y sus perfiles del universo 2.0 se han llenado de últimos adiós y mensajes de cariño.

Y es que, su lucha siempre ha sido muy polémica, pues Spiriman se ha mostrado tajante contra los tratamientos contra el cáncer y sus efectos en el cuerpo humano. “Si el cáncer no nos mata a los que tenemos cáncer, nos matan los venenos que nos meten. Para mí, no son tratamientos lo que recibimos actualmente, los avances van en recibir venenos, no tenemos algo como una pastilla o un suero”, aseguró.

Tal y como figura en la web de Emucesa, conocido tanatorio ubicado en Granada, el funeral tendrá lugar este sábado 15 de octubre a las 11:00 horas en la sala 4 del Cementerio de San José.

Su última polémica en redes sociales le llevó hasta el Tribunal Supremo. El médico andaluz fue condenado a pagar una multa de 6.480 euros por insultar a Susana Díaz y al ex viceconsejero de Salud, Martín Blanco, en varios vídeos y publicaciones. La sala de lo penal sentenció que su protesta no estuvo amparada por su derecho a la libertad de expresión y a criticar la gestión sanitaria de la comunidad autónoma.

Conocido mediáticamente como Spiriman, el médico Candel popularizó por liderar protestas contra la gestión sanitaria de la Junta de Andalucía, desarrollando así durante años una intensa actividad en diversos perfiles en las redes sociales. Pero, si hubo una polémica que sonó por encima de las demás, esa fue su posición sobre la investigación del cáncer en España: “Una de las razones es porque en España, como en cualquier país del mundo, hay mucho talento desperdiciado. Ojalá sacaran plazas para investigar contra el cáncer, y que fueran fijas. Pero para investigar sin que ninguna empresa ni ninguna farmacéutica te marque el tratamiento”.

Hace justo dos años, el médico granadino anunció que padecía un cáncer “muy agresivo y extendido por distintas paredes del cuerpo”. Desde ese instante, Jesús no dudó en contar la evolución de su enfermedad públicamente, que no estuvo exenta de polémica. “Soy un fiel seguidor de la ciencia y sus avances pero soy un firme creyente del amor y de la capacidad que tenemos de concentrarnos en reprogramar nuestra mente subconsciente que controla nuestras experiencias vitales”, sentenció.

El pasado mes de febrero de 2021, Spiriman anunció que había superado la enfermedad gracias a su “fuerza interior” y su “capacidad de hacer milagros”. Hoy, Jesús Candel ha fallecido víctima del cáncer y sus más fieles seguidores ya dedican su último adiós a través de las redes sociales, el mayor escaparate de su lucha contra la enfermedad.