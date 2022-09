Jane Fonda, más luchadora que nunca, anuncia que tiene cáncer

A sus 84 años, Jane Fonda se ha convertido ya, además de en leyenda y mito del séptimo arte, en una de las activistas políticas más destacadas de la actualidad. Partidaria de varias causas civiles, la conocida actriz estadounidense ha luchado contra la guerra de Vietnam y de Irak, además de a favor del feminismo. La última vez que acaparó los titulares de la prensa nacional fue el pasado 11 de octubre de 2019, cuando fue arrestada por protestar por el Cambio Climático en el Capitolio. Ahora, un revés de salud ha paralizado sus planes, aunque ella ha dejado bien claro que seguirá luchando con más fuerza que nunca.

“Tengo algo personal que quiero compartir”, ha comenzado su mensaje en las redes sociales. Despertando una preocupación entre sus seguidores, la actriz ha revelado que padece cáncer, en concreto, que se le ha diagnosticado un linfoma de Hodkin y que actualmente está con quimioterapia. Sin embargo, pese a tener que dar una de las noticias más complicadas de su vida, Jane no ha querido perder la esperanza, y así lo ha hecho saber públicamente: “Este es un cáncer muy tratable. El 80% de la gente sobrevive, así que me siento muy afortunada”.

La ganadora de dos Premios Oscar a ‘Mejor Actriz’ ha aprovechado la oportunidad para hacer un alegato a favor de la sanidad pública y la importancia que esta sea accesible para todo el mundo. “Tengo suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, que soy privilegiada en esto. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo yo, y eso no está bien”.

Pese a todo, la actriz se ha mostrado optimista y con ganas de luchar contra la enfermedad, dejando claro que el cáncer no va a interferir en su activismo climático. “Tenemos que hablar mucho más no solo de curas, sino de causas para poder eliminarlas. La gente necesita saber que los combustibles fósiles causan cáncer. También los pesticidas, muchos de los cuales son basados en combustibles fósiles, como el mío”, ha explicado a su comunidad de seguidores en Instagram.

Y es que, para ella “el cáncer es un maestro” y es por ello que está prestando atención a todas las lecciones que le está dando. La veterana actriz ha afirmado que está viviendo “el momento más importante de la historia de la humanidad”, porque cada acción “determinará el futuro que habrá”. Es por ello que, pese a estar atravesando una enfermedad y estar en tratamiento los próximos 6 meses, seguirá al pie del cañón en la lucha activista por el clima: “No permitiré que el cáncer me impida hacer todo lo que pueda”. Una noticia que apenas ha tardado unos segundos en dar la vuelta al mundo. Pronto, el post se ha llenado de mensajes de apoyo y ánimo.