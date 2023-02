Adara Molinero, nueva concursante de ‘Supervivientes’

Poco a poco se van desvelando los nombres de los concursantes de Supervivientes 2023. Mientras Gema Aldón ya ha sido confirmada -una noticia que no ha sido bien recibida ni por su madre ni por Gloria Camila- a las redacciones de la geografía nacional, tanto la de Telecinco como las especializadas en televisión, ha llegado un rumor de que la próxima en sumarse a la aventura de Honduras podría ser Adara. Habladurías que desde LOOK hemos confirmado en exclusiva.

Este digital se ha puesto en contacto con una primera fuente que no pudo confirmar la información al 100% porque faltaban por billetes de avión. Sin embargo, fuentes cercanas a la productora han podido decir para Look que ahora, sí que sí, Adara formará parte del concurso de supervivencia. Una noticia bomba pues, aunque ha conseguido forjarse un futuro de lo más prometedor en las redes sociales como influencer, hacía mucho tiempo que la de Alcobendas no se dejaba ver por un concurso de la pequeña pantalla. Incluso, Look ha podido saber que el equipo del programa ya está trabajando en el perfil de la ex concursante de Gran Hermano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ADARA MOLINERO (@adara_molinero)

Después de pasar por Gran Hermano y triunfar, metiéndose a la audiencia en el bolsillo, Adara ha apostado por este formato de Telecinco que lleva cosechando éxitos desde 2003. Nunca antes se la había visto en un programa de tal calibre, pero viendo el juego que siempre da y que se caracteriza por su sinceridad, está claro que no hay mejor apuesta que ella. Una mujer llena de energía, sincera, risueña y polémica, algo que no puede faltar en un concurso como este.

Su trayectoria en la televisión comenzó en 2017 de la mano de Gran Hermano, para a continuación fichar por GH VIP 7, donde resultó ganadora. Más tarde entró en El tiempo de descuento y en Secret Story, aunque su participación no fue tan comentada. Su nombre volvió a sonar con fuerza cuando su madre, Elena Rodríguez, tras varios años defendiendo a su hija en los platós, dio un paso adelante y concursó en Supervivientes 2020. Pero Adara también ha sido protagonista del corazón, pues primero una relación con Hugo, con quien tuvo un hijo, después un desamor con Gianmarco y por último una intensa historia de amor con Rodri Fuertes. ¿Encontrará de nuevo la ilusión en Honduras?

Sea como fuere, lo que sí está claro es que su participación dará mucho de qué hablar. Y es que, Adara se ha postulado ya como una de las favoritas de la edición, pues se trata de uno de los rostros más mediáticos de la pequeña pantalla. Habrá que esperar pero, con esta noticia, sus fans ya han puesto toda la carne en el asador.

Su última polémica

Como hemos dicho antes, si algo caracteriza a Adara es que no tiene pelos en la lengua para opinar de lo que crea conveniente. Y así ha hecho. Después de la actuación de Rihanna en la Super Bowl -con anuncio de embarazo incluido- la televisiva se ha pronunciado en las redes sociales para sacar la cara por ella. «Si no te pareció suficiente suficiente la actuación, piensa que estaba embarazada, ‘bailando’ y cantando en una plataforma a no sé cuántos metros del suelo y, a su vez, la plataforma moviéndose. Olé por ella, me pareció de tener mucho valor», ha asegurado que la ganadora de GH VIP 7, respondiendo a Marta López Álamo, que ha confesado que esperaba más de este show.