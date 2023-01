Marta López Álamo no se corta y explica todas sus operaciones estéticas

Marta López Álamo la prometida de Kiko Matamoros no se corta y ha decidido explicar todas sus operaciones estéticas. La modelo ha remarcado antes que nada la diferencia entre intervención estética y operación, esta segunda ya requiere quirófano, es más radical. De todas formas, esta joven de 25 años no duda en ser lo más sincera y natural posible con un tema del que no se esconde en absoluto. Marta ha pasado por el quirófano en varias ocasiones, no duda en explicar por qué y qué problemas ha tenido después.

No se corta Marta López Álamo y explica todas sus operaciones estéticas

La joven Marta López Álamo ha conseguido a pulso tener miles de seguidores en redes sociales. Además de ser la novia de Kiko Matamoros, por sí sola ya tiene una carrera de modelo más que consolidada. Lleva años y años trabajando en la sombra y mostrando una belleza cada vez más intensa.

Empezó operándose la nariz. No es que la tuviera grande, simplemente quería arreglar la forma de este elemento tan visible de la cara. Lo hizo por el bien de una simetría que consiguió maximizar con unas infiltraciones de ácido hialurónico que afinaron unas facciones que cada día son más bonitas.

Uno de los problemas que tuvo Marta y que reconoce es haberse puesto un elemento que no le hizo ningún bien a los labios. Le quedaron unas bolitas que finalmente tuvo que retirarse a través de una operación que salió bien. Después de esa operación se puso un producto adecuado en la misma clínica de la que habla maravillas.

Después de esa intervención, contó en redes sociales lo sucedido, ayudando de esta manera a una joven que había pasado por el mismo problema. Gracias a la lección de sinceridad de Marta pudo solucionar también su problema de salud. Los labios le quedaron bien y ahora está encantada de haber podido contar con el testimonio de la modelo que le dio la solución a su problema.

La última intervención a la que se sometió fue la de los pechos. Se los ha retocado algo que nunca ha escondido. Marta se dedica al sector de la belleza por lo que no duda en dar lo mejor de sí misma. Aunque sea a través de las intervenciones estéticas, consigue dar el 100% de una belleza natural que brilla aún más con pequeños retoques.