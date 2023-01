Todos los detalles del paso por quirófano de la Infanta Cristina

Después de la tormenta, llega la calma. O eso debe pensar la Infanta Cristina. Después de que unas imágenes de Iñaki Urdangarin con su nueva ilusión dinamitaran su matrimonio, la hija de la Reina Sofía parece estar rehaciendo su vida. Tras poner fin a la que ha sido su primera Navidad en la soltería, la hermana de Felipe VI se ha sometido a una operación por el bien de su salud.

Justo cuando se ha cumplido un año de su desamor, la Infanta ha pasado por quirófano para operarse de cataratas y presbicia en Barcelona. Así ha informado Lecturas, que además ha comunicado que la intervención se produjo antes de viajar a Atenas, pues durante el reencuentro familiar en el funeral de Constantino de Grecia ya se pudo ver esta nueva imagen de la Infanta como una mujer totalmente renovada.

En concreto, fue el pasado 22 de diciembre cuando la cuñada de Letizia ingresó en la clínica Teknon para mejorar su vista -el mismo centro en el que dio a luz a sus cuatro hijos-. Al parecer, esta decisión, según el magazine, la tomó tras salir a la luz sus primeras imágenes después del escándalo. La Infanta Cristina fue pillada en el aeropuerto de camino a Abu Dabi para visitar a su padre, don Juan Carlos. Según ha trascendido, a la hermana de Elena de Borbón no le gustó nada su imagen, por lo que quiso hacerse un cambio radical que comenzó por su pelo, siguió con la eliminación de su característica verruga y ha finalizado con esta operación de vista, dejando así en el pasado sus gafas para leer.

La incógnita de su divorcio

Se acaba de cumplir un año desde que saliera a la luz el romance entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia. Pero este desamor no ha sido suficiente para la Infanta Cristina que, tal y como confirmaron unas fotografías, continúa llevando su alianza matrimonial. Y es que, aunque anunciaron de forma pública el cese temporal de su convivencia y el ex jugador de balonmano ya tiene otra ilusión, a efectos legales no ha habido ningún movimiento en cuanto a su separación. Ha sido la periodista Sandra Aladro quien ha dado la información en El programa de Ana Rosa, dejando ver que el divorcio por el momento no se ha producido: «Se cumple un año y a efectos legales no ha habido ni un solo paso, el divorcio sigue sin llegar».

Pero, aunque el matrimonio sigue en stand by, lo que sí ha cambiado -y por completo- ha sido la vida de Urdangarin. «Su relación con Ainhoa se ha afianzado. Sé que en los últimos meses, él forma parte de la vida familiar de ella y no ocurre al revés», ha añadido Sandra. Cabe destacar que los hijos de la infanta Cristina, Pablo, Juan, Irene y Miguel, todavía no conocen al nuevo amor de su padre: «Iñaki es bien recibido en la casa en la que Ainhoa vive con sus hijos. Es la pareja de la madre, lo han conocido y aceptado». Tal y como ha contado la colaboradora en el espacio informativo, el ex duque de Palma pasó el día de Nochebuena con la familia de Ainhoa, aunque cenó con su madre.

Y es que, parece que Ainhoa está dispuesta a que Urdangarin pase más tiempo con su familia y con sus hijos, dando así un paso adelante en su relación, pero él no. «Iñaki ha formalizado a todos los efectos su vida con Ainhoa, pero no al revés. Entiendo que hasta que no llegue el divorcio eso no se va a producir, bien porque se lo han pedido, porque él ha decidido que así sea, por cuidar una imagen que en su momento no cuidó y que llevó a que se produjeran estas imágenes…», ha sentenciado Sandra Aladro.