La Familia Real se ha reunido para asistir al funeral de Constantino de Grecia celebrado en la Catedral Metropolitana de Atenas. De riguroso luto y dejando para el recuerdo una imagen de unión que hacía años no se veía, así se ha mostrado doña Sofía y don Juan Carlos con las Infantas y sus nietos. Sin embargo, ni rastro en la estampa de Felipe y Letizia, ya que el protocolo marca que los Reyes tienen que entrar por separado.

Tal y como estableció el Gobierno heleno, el último adiós al hermano de la Reina Sofía se ha celebrado en una reunión privada, descartando así un funeral de Estado por petición expresa. Lo que significa que el Rey no ha sido despedido con honores, pero sí que ha contado con la presencia de los representantes de las monarquías europeas. Sin embargo, este detalle no ha impedido a Juan Carlos lucir su Tosión, al igual que hizo en el funeral de Isabel II, la máxima condecoración de la Corona. Se trata de la segunda imagen de Juan Carlos desde que llegase a Atenas, pues la primera se produjo ayer, al igual que hoy, junto a doña Sofía.

Por su parte, la monarca se ha mostrado de lo más emocionada, pues cabe destacar que mantenía una estrecha relación con su hermano. Nada más llegar, ha recibido un sinfín de vítores por los allí presentes, un momento muy especial que Sofía ha agradecido con una amplia sonrisa. Justo al entrar, la madre de Felipe VI se ha acercado al altar y no ha dudado en dar un beso a una fotografía de su hermano.

Minutos más tarde han llegado a la catedral Felipe y Letizia que han lucido rostro serio y, como no podía ser de otra manera, riguroso luto. Para la ocasión, la monarca ha escogido un vestido de corte wrap con escote cruzado y falda de vuelo, un estilismo muy similar al que vistió en la misa funeral en homenaje al duque de Edimburgo. Pero lo más destacable ha sido el broche con la perla de La Peregrina, pues se trata de una joya que perteneció a la reina Victoria Eugenia, la reina consorte de Alfonso XII y una de las más valiosas del llamado lote “de pasar”. La última vez que lo lució fue en el funeral de Isabel II.

Las grandes ausencias de Leonor y Sofía

Aunque la Familia Real ha dejado para el recuerdo una inédita imagen que hacía años no se producía, no han pasado desapercibidas las ausencias más sonadas. Las únicas que no han viajado hasta Atenas para asistir al funeral del Rey Constantino han sido Leonor y Sofía, que no han podido interrumpir sus estudios. Mientras la heredera al trono continúa en Gales para finalizar su segundo curso de Bachillerato, su hermana se ha quedado en Madrid para asistir a las clases, ya que está cursando 4º de la ESO en el colegio Santa María de los Rosales. Aunque este podría ser el motivo principal, lo cierto es que también se ha barajado la posibilidad de que haya sido decisión de Letizia y Felipe, ya que siempre han mantenido alejadas a sus hijas de este tipo de eventos.