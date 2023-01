Los príncipes de Gales y Carlos reaparecen tras la publicación de ‘Spare’ y la muerte de Constantino

Los últimos días no están siendo nada fáciles para la Familia Real británica, y no es para menos. Hace tan solo dos días salía a la luz En la sombra, el nuevo libro del príncipe Enrique en el que pretende dar respuesta a todas las preguntas que giran en torno a él y a su marcha de los quehaceres propios de un miembro de la Casa Real junto a su esposa y sus hijos. Lo que nadie podía llegar a imaginar es que, durante esa misma jornada el clan Windsor recibiría otro varapalo, que no es otro que la muerte de Constantino de Grecia, sobrino del que fuera duque de Edimburgo y padrino del príncipe Guillermo, razón por la que su pérdida ha resultado tan dura para todos ellos.

No obstante, y como era de esperar, no han dado pausa a su agenda programada, razón por la que durante este mismo día han reaparecido, por un lado el príncipe Guillermo y Catalina Middleton, y por otro el Rey Carlos. En primera instancia, los ahora príncipes de Gales han sido recibidos con una fuerte ovación por parte de personas que aguardaban su llegada a Liverpool, donde tenían previsto acudir con motivo de la apertura de un nuevo hospital. Una ocasión en la que el matrimonio ha reaparecido de la manera más sobria y guardando riguroso luto en homenaje el Rey Constantino, razón por la que la cuñada del príncipe Enrique ha optado por un look total black compuesto por un vestido midi de punto que ha combinado a la perfección con unos salones a tono, un bolso y un abrigo tipo gabardina de cuadros verdes, a juego con su marido, que también hacía uso del verde botella con un jersey a tono con pantalón y chaqueta en azul, siguiendo así la misma línea de seriedad que su esposa, aunque sin evitar saludar a todas las personas que les mostraban su apoyo después de que el marido de Meghan Markle cargara duramente contra ellos en sus diversas apariciones públicas y en su nuevo libro.

Por otro lado, el Rey Carlos aparecía en Aberdeenshire y concretamente en el cobertizo comunitario de Aboyne y Mid-Deesire, donde pudo acariciar a distintos animales, además de hablar con trabajadores sin ánimo de lucro. Posteriormente, también visitaba un banco de alimentos y organizaciones benéficas locales haciendo gala de su característico humor, mientras que optaba por un traje mucho más desenfadado que el de su hijo y su nuera, compuesto por una tradicional falda escocesa a juego con una corbata y una chaqueta junto a un chaleco en color camel. Una serie de actos en los que el soberano no ha dejado de sonreír, demostrando así permanecer totalmente ajeno a las palabras de su hijo a través de distintos medios, centrándose en su recién estrenado papel como Rey de Inglaterra.