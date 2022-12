Kate Middleton se ha metido de lleno en el papel de Princesa de Gales. Como si de una diosa griega se tratase, la mujer del príncipe Guillermo ha vuelto a ser la protagonista de la red carpet. Y no es para menos. Haciendo un guiño a la naturaleza y llevando como bandera la sostenibilidad de la moda, la que fuera duquesa de Cambridge ha lucido un vestido de cuello bardot en color verde con el que ha conseguido acaparar todas las miradas.

Con motivo de los Premios Earthsot, los Príncipes de Gales han regresado a Estados Unidos para presidir la gala y entregar los galardones a las cinco personalidades más comprometidas con el medioambiente. Una velada de lo más emocionante en la que el MGM Musical Hall de Fenway ha sido testigo de la presencia del recuerdo, una vez más, de Lady Di. Y es que, ya es costumbre que, siempre que tiene ocasión, Kate Middleton intenta rendir homenaje a la que hubiese sido su suegra. Fue el pasado mes de noviembre cuando, con motivo del primer banquete de Estado ofrecido por los nuevos Reyes, la Princesa lució su primera tiara -la Cambridge Lover’s Knot, que pertenecía a Lady Di-, en un intento de rendir homenaje a la fallecida en un día tan especial. Y ahora ha vuelto a hacer lo propio.

En esta ocasión, Middleton ha rescatado del joyero una de las piezas favoritas de la madre de su marido. Se trata de una gargantilla de esmeraldas y diamantes, inspirada en el art deco y con un fuerte significado histórico. La joya en cuestión perteneció a la Reina María, que se lo entregó a Isabel II al fallecer y que, finalmente, acabó siendo una de las reliquias más queridas por Lady Di. Su valor es estima que ronda los 15 millones de dólares y Kate ha visto la ocasión ideal para volverla a lucir. ‘La princesa del pueblo’ la lució en numerosas ocasiones, sin embargo, la más recordada fue cuando, siguiendo al pie de la letra el “renovarse o morir” optó por ponérsela como diadema durante su gira por Australia en 1985, acompañada por el príncipe Carlos, que en aquel momento era el hombre de su vida.

Pero este detalle no es el único que no ha pasado desapercibido, pues el look de la Princesa de Gales también se ha llevado su respectivo protagonismo. En un intento de apoyar la causa, Middleton se ha decantado por un vestido alquilado a través de la plataforma HURR a un precio muy asequible y con el que ha querido demostrar su compromiso con el medioambiente. Se trata de un estilismo ajustado, largo hasta los pies y con un cinturón a tono, obra de Solace London, que ha querido combinar con unos tacones brillantes de Gianvito Rossi y unos pendientes de diamantes de Asprey, cuyo valor ha sido estimado en torno a los 10.500 euros, según Daily Mail.

Pero Kate Middleton no ha sido una única royal en recurrir al alquiler de vestidos, pues esta forma de cuidar del planeta se ha convertido ya en habitual en las casas reales del mundo entero. Uno de los rostros más conocidos y pioneros en la moda sostenible es Amelia Windsor, que ha confesado haber alquilado estilismos en más de una ocasión para asistir a varios actos públicos. Y es que, si la moda no sirve para reinventarse, entonces deja de tener sentido.