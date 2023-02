Corría finales de 2021 cuando Christian Gálvez (42) y Almudena Cid (42) ponían fin a su matrimonio tras quince años juntos. Según informó una conocida revista, la pareja decidía tomar caminos por separado tras evidentes menos luces que sombras en la convivencia entre ambos, y la negativa de la ex gimnasta rítmica y actriz española de ser madre. «Todos creemos en los amores de cuentos de hadas, pasamos por ese momento, pero luego ves la realidad. Depende de la experiencia de cada uno. Yo, por ejemplo, he dado un giro al concepto del amor. He aprendido que, en el amor, no solo se trata de dar, sino que también tienes que recibir», afirmó entonces Almudena.

Por su parte, el autor de Leonardo da Vinci reconocía en sus redes sociales sentirse «agradecido por todo lo vivido y aprendido hasta el momento. Poco a poco se instalará en mí la ilusión por todo lo que me queda por vivir y aprender».

No obstante, pronto surgieron rumores de una posible infidelidad del que fuera presentador de Pasapalabra y actual conductor del concurso 25 palabras a Cid con la periodista Patricia Pardo (39), que presenta desde hace años la sección de actualidad en El Programa de Ana Rosa de Telecinco, con quien casualmente inició una relación hace ahora justamente un año.

Fue concretamente el 27 de febrero de 2022 cuando la crónica social dio por unidos los caminos de Gálvez y Patricia luego de que María Patiño (51) y Núria Marín (41) se pusieran en contacto vía Socialité con los protagonistas y no negaran la información que se había cocido días atrás entre bambalinas, por los platós de Mediaset. Algo que quedó sumamente demostrado apenas unas semanas después, cuando los dos se dejaron ver públicamente de la mano y dedicándose gestos de complicidad y cariño en un paseo por la calles de Madrid camino a una reunión con unos amigos en un restaurante de la capital.

Tras ver la luz estas imágenes, fueron ellos mismos quienes pronto se encargaron de confirmar que su romance iba en serio. Primero, ella reconoció estar sintiéndose «feliz e ilusionada» y aseguró sobre su relación con el presentador que «sin son rosa, florecerán». Un juego de palabras al que Gálvez respondió en su programa de radio. «A ti, Paty, te digo que son rosas, que pienso regarlas y cuidarlas tanto que tendremos el rosal más bonito de Galicia, de España y del mundo entero. Tu alimentas mis cinco sentidos», expresó.

Desde entonces, son numerosas las ocasiones en las que la pareja ha hecho alarde de su amor a través de los respectivos programas de televisión en los que trabajan, y de las redes sociales, donde sus seguidores han sido testigos de un viaje en verano a Egipto y a Disneyland París junto a las dos hijas de la presentadora, Aurora y Sofía, de seis y tres años respectivamente; y de otros a Florencia, una de las ciudades con más significado personal para el presentador , o la tierra natal de la presentadora, donde la pareja celebró recientemente el día de los enamorados.

«Y el botafumeiro de la catedral voló, por y para nosotros. Y yo vuelo a tu lado desde que tomaste mi mano y me enseñaste uno de los lugares más bonitos del planeta. Gracias Patricia Pardo por este fin de semana tan especial. Gracias por tanto», escribía el presentador junto a la fotografía de ambos.