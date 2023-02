Christian Gálvez, Patricia Pardo y una celebración doble en medio de un importante anuncio

En un escaso año, Christian Gálvez y Patricia Pardo han conseguido formar uno de los tándem más consolidados del país. Pese a que todo apuntaba a que el de Móstoles iba a pasar el resto de su vida con Almudena Cid dado el vínculo que les unía, era a finales del pasado 2021 cuando el presentador y la deportista ponían punto final a más de una década de matrimonio. No obstante, y lejos de cerrar su corazón de manera definitiva, el emblemático maestro de ceremonias de Pasapalabra volvía a dar una nueva oportunidad al amor de la mano de una compañera de Mediaset, con la cual ahora ha querido celebrar su aniversario y San Valentín por todo lo alto.

Demostrando que está en uno de los momentos más felices de su vida, Christian Gálvez ha compartido junto a su actual pareja un carrusel de imágenes en Galicia, donde ambos han pasado un fin de semana de lo más romántico: «Y el botafumeiro de @catredralstgo voló, por y para nosotros. Y yo vuelo a tu lado desde que tomaste mi mano y me enseñaste uno de los lugares más bonitos del planeta. Gracias @patriciapardo_tv por este fin de semana tan especial. Gracias por tanto», escribe el presentador a través de su cuenta de Instagram. Por su parte, la compañera de Ana Rosa Quintana en El Programa de Ana Rosa no ha tenido reparo en dar a «me gusta» a la publicación de su novio y también subir una a sus redes sociales: «En nuestra ciudad y con nuestra gente. El 9F perfecto, peregrino», le dice, dejando entrever que está plenamente enamorada y preparada para dar pasos al frente con su nuevo compañero de vida ahora que han celebrado un año de amor.

Un año decisivo para Almudena Cid

Mientras su ex marido estaba disfrutando de unos días de ensueño en compañía de su nuevo amor, Almudena Cid hacía un anuncio de lo más inesperado. Este no es otro que el de la publicación de su nuevo libro, la cual tendrá lugar el próximo 23 de marzo y tiene como objetivo el de ayudar a la gente a superar el desamor: «Yo me alegro mucho que os alegréis por mí, porque he tenido un año muy difícil. Luego te das cuenta de que lo que ocurre es que es más normal de lo que pensamos. Y ahora me encuentro con mujeres que me dicen: ‘Almu, estoy ahora en esta situación’», se sinceraba frente a las cámaras de Gtres, para luego admitir que ha «perdonado» a Christian: «Cuando entiendes que mereces estar en esta vida de una forma sana ves las cosas de otra manera (…) Yo he vivido como he vivido mi situación, he hecho un trabajo maravilloso y creo que escribir ha sido una terapia para mí y he volcado ahí un poco todo mi proceso», explicaba, orgullosa de este paso al frente del que muy pronto verá frutos.