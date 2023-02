23M: la fecha en la que Christian Gálvez debería empezar a temblar

Hace poco más de un año, la vida de Almudena Cid se desmoronó. La ex gimnasta vio cómo su historia de amor con Christian Gálvez llegaba a su fin de repente, pero no solo eso. Si no que, cuando estaba esperando un giro de los acontecimientos, el presentador sorprendió teniendo una nueva ilusión: Patricia Pardo.

La pareja de televisivos se convirtió en una de las sorpresas más comentadas del año y, aunque no fue fácil para la deportista olímpica, ella también pudo sanar y darle una segunda oportunidad. Ahora, Almudena Cid puede decir que es una mujer nueva, completamente renovada y con infinidad de proyectos en el horizonte. Un proceso de sanación en el que se ha refugiado no solo en el teatro, sino también en la escritura. Y, al más puro estilo Spare del príncipe Enrique, la ex gimnasta dejará constancia de su dolor con una publicación.

Ha sido ella misma quien ha confesado a las cámaras de Gtres que será el próximo 23 de marzo cuando el libro que ha escrito contando su proceso de superar el desamor se pondrá a las venta en las librerías nacionales. «Yo me alegro mucho que os alegréis por mí, porque he tenido un año muy difícil. Luego te das cuenta de que lo que ocurre es que es más normal de lo que pensamos. Y ahora me encuentro con mujeres que me dicen: ‘Almu, estoy ahora en esta situación’», se ha sincerado.

Y es que, aunque siempre ha sido muy celosa de su intimidad, Cid nunca ha ocultado sus sentimientos, haciendo partícipe a sus miles de seguidores del dolor después de la ruptura. Un año de lo más complicado que se verá plasmado en su libro y, aunque no se espera que sea una Session #53 como la de Shakira y Bizarrap, sí que contará los detalles más desconocidos de la ruptura de su corazón. Christian Gálvez: tiembla.

«Yo he vivido como he vivido mi situación, he hecho un trabajo maravilloso y creo que escribir ha sido una terapia para mí y he volcado ahí un poco todo mi proceso. El libro sale el 23 de marzo y tengo ganas de poder comunidad», ha sentenciado. Una publicación que coincide justo cuando el presentador está viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida. En el terreno personal, su relación con la presentadora de El programa de Ana Rosa va viento en popa, ya conoce a sus hijos y no ocultan su amor en las redes sociales. Y, en cuanto a su trayectoria profesional, no podía ir mejor. Después de decir adiós a Pasapalabra y, a continuación a Alta tensión, el presentador ha vuelto a ser el protagonista de las tardes de entretenimiento de Telecinco con el programa 25 palabras, que acaba de renovar una temporada más en la cadena.

En el pasado han quedado ya sus 11 años de matrimonio con Almudena Cid; una historia que fue muy aclamada por la población y que terminó de la peor de las maneras. Sin embargo, la ex gimnasta ya ha conseguido sanar y llegar a la conclusión de que el perdón es la única manera de continuar su camino: «Cuando entiendes que mereces estar en esta vida de una forma sana ves las cosas de otra manera».