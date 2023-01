A rey muerto, rey puesto. Christian Gálvez recibe una de las grandes oportunidades de su vida. Este próximo sábado 21 de enero se estrena en la noche de los sábados con su concurso 25 palabras. Ocupa así el lugar vacante que deja el Deluxe, para aterrizar en el prime time de los viernes en detrimento de un Mediafest que cae fulminado instantáneamente. Este ha sido el golpe de efecto que Mediaset ha dado para mejorar las bajas audiencias que lleva meses registrando; una de las primeras grandes decisiones del nuevo consejero delegado del grupo con sede en Fuencarral.

Telecinco emitirá este sábado el concurso ’25 palabras’ en prime time https://t.co/i8Ng2eQ4VD — Mediaset España (@mediasetcom) January 16, 2023

Un volantazo inesperado que se conocía a primera hora de este lunes. Mediaset no ha aguantado más y el 8,8 de cuota de pantalla que hizo el concurso de actuaciones musicales el pasado viernes, unido al éxito rotundo del estreno de El Desafío (20%) ha hecho colmar la paciencia de los dirigentes. Una salida con la que esperan recuperar una audiencia que poco a poco se ha ido desangrando.

Este movimiento de piezas deja como principal beneficiado a un Christian Gálvez que tiene ante sí la oportunidad de remontar los datos cosechados por su concurso, 25 palabras, que tampoco ha conseguido el resultado esperado siendo la continuación de Sálvame en las tardes de Telecinco. Ahora, se las verá con el cine de La 1 y Cuatro y con el tándem La Sexta Noche y Equipo de Investigación.

Cabe destacar que el espacio dirigido por Christian Gálvez es «una adaptación del concurso norteamericano 25 Words or Less y producido en España por Fénix Media- dos equipos, formados cada uno de ellos por un concursante anónimo y dos famosos, se enfrentan en una competición en la que durante cinco rondas se utilizan pistas para averiguar palabras en un tiempo limitado y con una prueba final en las que los ganadores de cada programa juegan por llevarse el bote de dinero acumulado, que cada día se incrementa en 5.000 euros», según informa Mediaset en su comunicado oficial.

Del mismo modo, el grupo que ha heredado Alessandro Salem en sustitución de Vasile, ha concluido que «la programación de este fin de semana en prime time queda estructurada con la siguiente planificación: Viernes Deluxe en la noche del viernes, 25 palabras el sábado y Pesadilla en el paraíso: el debate el domingo. Por otro lado, el Mediafest seguirá formando parte de la programación de Telecinco, pero con especiales sin periodicidad fija.

Una buena noticia para un Christian Gálvez que continúa completamente enamorado de Patricia Pardo. El presentador está volcado en su relación sentimental y ya no se esconde, tal y como demuestra la foto superior. Hace unos días le pidieron una definición acerca de cómo era su novia, pero quiso mantener su perfil hermético: «Por ahí no… No quiero dar titulares en todo este año y no lo voy a hacer ahora. De todas formas, ya voy dando titulares en las redes y en los comentarios que hago», dijo a Hola.