Los tres escuderos de la venganza de Shakira

Han pasado varios días desde que tuvo lugar el estreno de la Session 53 de Bizarrap con Shakira, y sin embargo, la canción sigue siendo un tema estrella tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. La colombiana ha conseguido romper moldes con esta colaboración tanto a nivel personal como profesional, siendo el tema del argentino que más rápido ha alcanzado las 10 millones de reproducciones, contando con casi 150 millones de visualizaciones en YouTube. Todo un triunfo para ambos artistas que no sería el único, ya que el aterrizaje de esta melodía tan solo ha traído cosas positivas a sus respectivas vidas.

Aunque el nombre de la de Barranquilla había sonado con fuerza a lo largo del 2022 a raíz de sus problemas con Hacienda y su posterior ruptura con Gerard Piqué a consecuencia de una supuesta infidelidad con su ahora novia, Clara Chía, no ha sido hasta ahora cuando, en la semana entre el 9 y el 13 de enero, la cantante se ha coronado como una de las más buscadas en los países de habla hispana, que le han mostrado su apoyo a través de diversas redes sociales. Según los registros de Google Trends, la artista fue, en los días mencionados, la más buscada en España, seguido por Uruguay, Paraguay, Argentina y Colombia, en los que también triunfó el nombre de Bizarrap y los de las marcas Casio y Twingo. Por si fuera poco, Shakira también conseguía hacer historia en plataformas como Spotify, siendo la única canción de habla hispana dentro de las 10 más escuchadas en sus primeros días de lanzamiento; además de en Apple Music, alcanzando el número 1 y posicionándose así como una de las más reproducidas a lo largo y ancho del globo. Unos datos que desbancaron de inmediato a otros grandes éxitos como Despacito de Luis Fonsi, que pasaba a un segundo puesto con 25 millones de reproducciones en 24 horas, a diferencia de la Session 53, que contaba con más de 60 en el mismo periodo de tiempo.

No obstante, hay muchas personas que se han preguntado: ¿Ha sido suficiente esta popularidad para Bizarrap? Desde que saltó a la fama, el argentino no ha dejado de colaborar con un sinfín de rostros conocidos del ámbito musical, cosechando grandes éxitos que no han pasado desapercibidos en ninguna zona del planeta. Es por ello que llamaba especialmente la atención que se hubiera lanzado a dar voz a la rabia de Shakira ante su reciente ruptura amorosa, teniendo en cuenta que eso quizá podría traerle tanto nuevos fanáticos como detractores que no consideraran del todo correcta su postura a la hora de, en cierto modo, posicionarse a favor de la colombiana en su lucha con Gerard Piqué. Aún así, esto parece importar poco al productor, que apunta a estar totalmente encantado con el éxito que está teniendo la canción y una buena acogida en líneas generales, sin querer entrar en polémicas de pareja.

Los otros ‘apoyos’ de Shakira

Sea como fuere, lo cierto es que Bizarrap no ha sido el único que no ha tenido reparo alguno en colaborar con Shakira en la que ya es toda una declaración de intenciones hacia el ex futbolista del FC Barcelona y su actual pareja, Clara Chía. En algunas de las canciones que vieron la luz en 2022 de la mano de Shakira, todo apuntaba a que la de Barranquilla había llevado a cabo un mensaje indirecto hacia su ex pareja de una manera mucho menos clara que la actual. Algo que ha quedado totalmente verificado con esta Session 53, la cual ha dejado entrever que la colombiana no tiene ningún problema en hacer de su voz su principal arma para expresar sus sentimientos hacia el empresario.

Era el 19 de octubre cuando la artista lanzaba Monotonía de la mano de Ozuna, una fecha que ya de por sí llamaba la atención de sus seguidores. Y es que, fue durante ese mismo día pero doce años antes cuando la intérprete también sacaba a la luz Sale el sol, una canción en forma de mensaje con el que dejaba entrever todas las vivencias que había tenido durante su ruptura con Fernando de la Rúa, demostrando así que no es la primera vez que sufre por amor y plasmándolo a través de la música. En esta última ocasión, Shakira hablaba sobre una aparente ruptura con Gerard Piqué por culpa de la monotonía que habían protagonizado en los últimos años de su romance, intentando él en cierto modo ser mucho más protagonista que su pareja. En cuestión de minutos, el tema se convertía en un himno que alcanzaba más de 150 millones de visualizaciones con las que aclaraba contar el apoyo de sus seguidores y con el de los fans de Ozuna, que tampoco tenía reparo en sumarse a la causa de la cantante ante su sonado desamor.

Pero antes de Ozuna estuvo Rauw Alejandro. Cuando aún era pareja del ex central del equipo azulgrana, concretamente el 21 de abril de 2022, Shakira lanzaba Te Felicito junto al novio de Rosalía. Al analizar la letra, mucho de sus seguidores se percataron de que quizá la intérprete de Waka Waka no estaba pasando por un buen momento a nivel amoroso, sobre todo sabiéndose que suele plasmar sus sentimientos en todas sus canciones. Algo que se evidenciaba aún más si cabe poco más de un mes después, cuando hacía pública su ruptura con Gerard Piqué mediante un comunicado y se desvelaba que éste habría entablado una relación con Clara Chía, motivo por el que Shakira habría considerado una actuación en toda regla la actitud de su ex en las últimas semanas de unión. Quizá Rauw Alejandro era conocedor de los motivos que llevaron a Shakira a formular esa letra, razón por la que quiso unirse a ella y sacar un hit mundial que ya acumula casi 500 millones de reproducciones, habiendo sonado muy fuerte durante toda la temporada estival.

Lo que sí está claro es que, aunque a Shakira no le haya sonreído mucho la vida últimamente en lo que al amor se refiere, en lo profesional ha triunfado de una manera considerable con más de doce millones de euros en sus arcas que probablemente aumenten el próximo 2 de febrero, cuando con motivo de su cumpleaños y del de Gerard Piqué vuelva a hacerle un «regalo» con una nueva colaboración de la mano de Karol G.