Ya no queda ni rastro de la buena relación que Shakira mantenía con sus suegros, los padres de Gerard Piqué. Las comidas familiares y los veranos de los pequeños con sus abuelos ya no volverán. O eso parece desde que la colombiana hizo mención a Montserrat Bernabeu en su canción llena de dardos. Parece que la separación de una de las parejas más aclamadas del panorama nacional también ha salpicado al resto de familiares y, sumado a la complicidad de la suegra con Clara Chía, han sido motivos más que suficientes para que la de Barranquilla haya desterrado de su vida a todas las personas relacionadas con el ex futbolista.

Pero perder de vista a Joan Piqué y Montserrat Bernabeu no será nada fácil, pues cabe recordar que la casa de la colombiana se encuentra justo al lado de la de su suegra -y comparten jardín-. Mientras la intérprete de Te felicito ultima los detalles para su marcha a Miami, continúa en la casa que compartía con el catalán ubicada en la localidad barcelonesa de Esplugas de Llobregat.

El hogar donde Shakira y Piqué escribieron su historia de amor y formaron una familia ya no es lo que era, aunque su diseño continúa igual. Se trata de una casa situada en la exclusiva urbanización de Ciudad Diagonal, con tintes modernos y contemporáneos y con unas vistas privilegiadas a la ciudad gracias a sus grandes ventanales. Una forma ideal de dejar entrar la luz al domicilio. Eso sí, con grandes cortinas para evitar en todo momento a los curiosos.

El minimalismo y los colores claros son los protagonistas de las estancias. Son muchas las ocasiones en las que la de Barranquilla ha mostrado el interior del hogar que compartía con su ex pareja y que ya ha pasado a ser su piso de soltera. En las imágenes se puede apreciar que la decoración está basada en una paleta cromática de blancos y marrones, en un intento de aportar más luminosidad.

En su cuenta de Tiktok también ha mostrado su cocina, que sigue las líneas claras del resto de la casa, en contraste con el color gris de los electrodomésticos. Además, la cocina cuenta con el toque moderno de la isla, varias sillas que forman una especie de barra de bar y una zona de office. Pero la casa también cuenta con algunas paredes de madera y, como no podía ser de otra forma, objetos muy personales como fotografías familiares. Instantáneas junto a Piqué que, tras la separación, seguro ha decidido quitar.

La mansión cuenta también con un gimnasio y es que, teniendo a un deportista y a una bailarina en casa, no podía ser de otra manera. Se trata de un espacio sencillo, con una pared de espejo y varias máquinas de deporte, además de una pista de tenis y canastas de baloncesto en el interior. Que no falte el deporte. Pero, sin duda, uno de sus espacios favoritos es el que ella misma ha denominado como ‘egoteca’. Una pared de la escalera en la que se pueden ver colgados varios de sus reconocimientos a su trayectoria profesional como artista. Un hogar construido en 2012, que cuenta con 3.800 metros cuadrados y que Shakira y Piqué no volverán a compartir jamás.