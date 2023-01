La relación de Christian Gálvez (42) y Patricia Pardo (39) avanza a pasos agigantados. Prueba de ello son las innumerables muestras de cariño que ambos se mandan cada vez que pueden, desde los respectivos programas de televisión en los que trabajan. El último ha sido por parte del madrileño a la gallega en la noche de este sábado. Y es que Mediaset decidía esta misma semana suprimir el Mediafest Night Fever, que hasta la fecha entretenía a los espectadores durante la noche de los viernes. De esta forma, el grupo de comunicación daba una oportunidad al concurso presentado por Christian Gálvez, 25 palabras, en el prime time del sábado, y hacía que el Deluxe, pasara a emitirse, de nuevo, los viernes.

Así, fue durante el programa emitido anoche, cuando el periodista tuvo un gesto de amor con la presentadora de El Programa de Ana Rosa. Nada más dar comienzo el formato, Gálvez presentó a Sara, una nueva concursante que, según desvelaba el presentador, fue su radióloga cuando se fracturó la clavícula en diciembre de 2021 mientras jugaba un partido de fútbol. Una lesión que lo obligó a pasar por quirófano. «Jugando un partido de fútbol, caí con torpeza con la mala fortuna de hacerme pedazos la clavícula. Al llegar al hospital de Getafe, me tuvieron que romper la camiseta para proceder a las pruebas RX y valorar cuándo de intervendrían», explicaba él mismo entonces en un post a través de su perfil en Instagram.

Unos detalles que corroboró la propia Sara. «Mucha gente te hace fotos, pero ¿Quién te conoce por dentro como yo?», dijo la concursante, bromeando. «Pues por dentro pocas personas, solo tú, el doctor que me operó y Pati», respondió el de Móstoles no dejando pasar la oportunidad de tener un guiño con su chica, a la que ha desvelado, queriendo o no, que llama cariñosamente «Pati».

Las palabras de Christian llegan tan solo unos días después de que la periodista gallega hiciera balance, durante la celebración del 18 aniversario de El programa de Ana Rosa, de Unicorn, de su relación. «Estoy muy feliz, muy tranquila, estamos muy bien. Tenemos una vida familiar muy tranquila, no nos gusta exhibirnos y queremos estar al margen de los medios pero todo muy bien», expresó ella.

Ambos se conocieron entre bambalinas por los pasillos de Mediaset en febrero de 2022, pocos meses después de que ambos finalizaran sus respectivas relaciones en 2021: Christian anuncio su ruptura matrimonial de Almudena Cid a finales de ese año tras once años de relación, según la gimnasta porque «se acabó el amor». «He tenido un mal concepto del amor. Creía que con el esfuerzo de dar y dar, como en el deporte: aguanta, aguanta, tira, tira, llegabas al resultado. Y el amor es otro estadio, necesito conocerme y darme a mí», dijo la deportista. Por su parte, la presentadora y sustituta de Ana Rosa Quintana en algunas ocasiones, se separó de su marido, Francisco Márquez en verano de 2021. Ambos llevaban juntos desde el año 2014 y fruto de su relación, tienen dos hijas aún pequeñas llamadas Sofía y Aurora.