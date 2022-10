Christian Gálvez se despide de su etapa en Alta tensión para tomar otro rumbo en su trayectoria profesional. Tras muchos cambios e intentos de reflote, Mediaset ha tomado la decisión de cancelar de forma definitiva el programa. Antes de pasar la última prueba y cerrar para siempre una etapa, el presentador ha querido pronunciar su último adiós.

“Yo empecé hace unos meses este programa, posiblemente, en el peor momento de mi vida. Me gustaría pedir perdón si en algún momento no estuve a la altura, ya que conocí muy de cerca lo que es la oscuridad”, ha comenzado explicando, un mensaje que no deja en buen lugar a Almudena Cid, pues el programa comenzó su emisión el 2 de agosto de 2021, cuando el presentador todavía mantenía una relación sentimental con la ex gimnasta.

Tras agradecer al público haber estado siempre ahí, aplaudiéndole, riéndole las gracias y, sobre todo, apoyando el programa, Christian Gálvez ha querido reconocer la labor del equipo técnico de Mediaset, con unas palabras especiales para la productora del formato: “A Fénix Media le quería dar las gracias. Habéis demostrado ser mi familia, no solo en los mejores momentos, sino también en los peores, eso es de agradecer y lo llevaré siempre en mi corazón”.

Pero el presentador también ha guardado un espacio en su discurso para Patricia Pardo, su nueva ilusión, con la que ha empezado a crear una nueva historia de amor tras separarse definitivamente de Almudena Cid. “Después de la oscuridad, siempre hay luz. Conocí a alguien que me enseñó la luz, el camino y la felicidad. Así que a ti, compañera, al final, y a pesar de todo, las rosas florecieron. Gracias”, entonó. Y es que, lejos de ser un mensaje emotivo para su nueva ilusión, sus palabras no dejan en buen lugar a su ex pareja, puesto que ha recalcado hasta en dos ocasiones que junto a ella estaba en uno de los peores momentos de su vida.

El presentador y la deportista olímpica decidieron separar sus caminos a finales de 2021, una ruptura matrimonial que pilló a España entera por sorpresa. Al parecer, este punto y final fue de mutuo acuerdo y no contó con terceras personas. Sin embargo, una conversación de Almudena Cid dejó entrever que ella no se esperaba en absoluto este giro de guion en su relación. Sea como fuere, lo que está claro es que el presentador está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, en el que no duda en homenajear siempre que puede a su nuevo amor, aunque sin pensar en la repercusión de sus palabras.

Ahora, Christian Gálvez se enfrente a un nuevo reto, 25 palabras, un espacio que contará con dos concursantes y cuatro rostros conocidos repartidos en dos equipos, muy al estilo de Pasapalabra, aunque con una pequeña diferencia: será en directo y los espectadores podrán participar. Aunque se desconocen más detalles como la cadena en la que se emitirá, la franja horaria o la fecha de estreno, todo apunta a que será un gran espacio para alcanzar la máxima audiencia.