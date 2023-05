La Princesa Leonor acaba de vivir uno de los días más emocionantes de su vida. El pasado sábado, la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia se graduaba en el Atlantic College de Gales y ponía punto final a una de las etapas más especiales de su formación académica. Ahora tiene por delante varias semanas de descanso antes de embarcarse en una nueva aventura, en este caso, la de su formación militar, que empezará a mediados del mes de agosto en la Academia de Zaragoza.

Aunque ha habido mucho hermetismo sobre los planes de la Familia Real en este día tan especial para Leonor, lo cierto es que se esperaba que los Reyes acompañaran a su hija mayor en el cierre de esta etapa. Es más, la despejada agenda de Sus Majestades hacía pensar en que así sería, aunque no hubiera confirmación oficial. No ha sido hasta el mismo sábado cuando la Casa de S.M. el Rey ha distribuido una serie de imágenes oficiales y vídeos de la graduación de Leonor y, según ha trascendido, este año no se ha emitido la ceremonia en streaming -como sí ocurrió otros años-, supuestamente por expresa petición de los Reyes. Algo que, por cierto, no ha sido confirmado de manera oficial.

Lo que sí se sabe es que el centro permitía que acompañases a los alumnos y alumnas cuatro miembros de su familia en este día tan importante. Una realidad que ha hecho pensar en los últimos días en la posibilidad de que alguna de sus abuelas estuviera junto a la Princesa Leonor en su adiós a esta etapa en Gales. Sin embargo, no ha sido así.

La Reina Sofía, que esta semana ha tenido una intensa agenda internacional centrada en Texas, tiene un vínculo especial con la organización Colegios del Mundo Unido. Por un lado, ella misma estudió en el centro que el pedagogo Kurt Hahn fundó en Salem y que ha sido la base para los colegios posteriores de la organización. A esto hay que sumar que tiene una relación estrecha con la reina Noor de Jordania que, en estos momentos, es la presidenta de honor de UWC.

A pesar de esto, la madre de Felipe VI no ha acompañado a la Princesa Leonor en su graduación, como tampoco lo ha hecho su abuela materna, Paloma Rocasolano, a la que está especialmente unida. De hecho, dado que se permitían cuatro invitados, la posibilidad de la madre de doña Letizia era la que sonaba con más fuerza. Sin embargo, quizás para evitar especulaciones, los Reyes han preferido acudir ellos solos con la infanta Sofía, esto es, el núcleo central de la familia.

De la misma manera, los Reyes de Holanda, que también han estado presentes en la graduación de su hija mediana, la princesa Alexia, han mantenido un perfil discreto en esta celebración. Máxima y Guillermo han asistido solos, sin sus otras dos hijas que, en este caso, podrían haber acompañado a su hermana en su despedida de Gales. Alexia es la única que ha seguido los pasos de su padre, que estudió en el Atlantic College, ya que Amalia, la mayor, ha tomado otro camino y la pequeña de la familia, Arianne, sí que estudiará en un centro de UWC, pero en Italia, tal como se ha confirmado.