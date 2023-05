La Reina Sofía ha deslumbrado en el último acto de agenda que tenía previsto en la ciudad de Houston. La madre de Felipe VI llegó a la ciudad texana el pasado lunes y ha participado en varios compromisos en estos días. Doña Sofía visitó la muestra ‘Spain Fusion Texas 2023’, que pretende dar visibilidad a la productos españoles en el ámbito de la gastronomía y el mundo del vino y, este martes, la madre de Felipe VI estuvo presente en el acto de presentación del Portal de Historia Hispánica, en la Biblioteca Julia Ideson de Houston.

El miércoles, la Reina Sofía ha puesto el broche de oro a sus compromisos en Texas con una de las citas más importantes de su agenda. La madre de Felipe VI ha presidido la ceremonia de entrega de los Premios Sophia a la Excelencia. Es la primera vez que estos galardones, organizados por el Queen Sofía Spanish Institute, se celebran en Houston, en concreto, en el Museo de Bellas Artes. El Queen Sofía Spanish Institute (QSSI), es una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York fundada en 1954 para promover el interés estadounidense en el arte, la cultura, las costumbres, el idioma, la literatura y la historia de España y el mundo de habla hispana.

Más de 400 asistentes entre mecenas de las artes, filántropos, hispanistas, seguidores del QSSI, y delegados españoles de todo el mundo se han reunido en Houston para homenajear a los cuatro premiados de esta edición. Los galardones Sophia a la Excelencia, que sustituyen a las anteriores Medallas de Oro de la institución, han recaído en la cantante y compositora Gloria Estefan, su marido, Emilio Estefan; la directora fundadora del Centro Internacional para las Artes de las Américas, Mari Carmen Ramírez; y el fundador y CEO de Tricon Energy, Ignacio Torras, mecenas recurrente de las artes en Houston.

A su llegada a la ceremonia, doña Sofía fue recibida por por Gary Tinterow, Director del Museo de Bellas Artes de Houston y Julia Olmo, Cónsul General de España en Houston junto con el Presidente y CEO de QSSI David Askren y la Directora Ejecutiva del QSIII, Begonia Santos. El acto central se celebró en el Teatro Auditorio Brown.

La madre de Felipe VI, que ha mantenido una agenda muy intensa en esta semana, apostó para esta ocasión por un espectacular vestido en tono rosa a capas, con el que estaba elegantísima y que, por cierto, es uno de los colores fetiche de su nuera, la Reina Letizia. Doña Sofía recuperó de su joyero una de las piezas más especiales que atesora, el pendentif de rubíes y diamantes que perteneció a su madre, la reina Federica y que lució prendido de un collar de perlas, de la misma manera que en la proclamación de Felipe VI.

En su breve intervención, doña Sofía destacó la elección de la ciudad texana para la entrega de los premios: «Por primera vez estamos reunidos aquí en Houston, Texas, una de las áreas urbanas más importantes del país, y probablemente la ciudad más diversa, inclusiva e internacional de los Estados Unidos. Y también un lugar donde los idiomas inglés y español conviven en la historia de este hermoso Estado», dijo doña Sofía, que se mostró muy cómplice y atenta con los premiados. Cada uno de ellos recibió una estatuilla en forma de Menina con la bandera de España y EE.UU diseñada por el artista español Felipao.

Después de la ceremonia, los invitados atravesaron por Cromosaturación MFAH, un vívido túnel azul, rosa y verde del artista venezolano Carlos Cruz-Díez, y entraron al Edificio Nancy y Rich Kinder para disfrutar de una relajada cena en un entorno privilegiado, rodeados de la obra maestra flotante International Mobile de Alexander Calder, ubicada en el atrio central del Kinder Building. Según ha trascendido, el guitarrista flamenco Jeremy García fue el encargado de amenizar la velada, con un interesante espectáculo de música y danza. Asimismo, los invitados degustaron una cena compuesta por varios platos de los restaurantes españoles MAD y BCN Taste & Tradition de Houston, combinada con vinos de Gil Family Estates. Como colofón, la heladería Rocambolesc USA ofreció un postre personalizado para la ocasión creado por el chef pastelero español con estrella Michelin Jordi Roca.

Este ha sido el último acto de la Reina Sofía en Houston y, por ahora, no se tiene constancia de más compromisos en su agenda oficial. No se sabe todavía si doña Sofía viajará a Gales para estar presente en la graduación de su nieta, la Princesa Leonor, pero, si no fuera así, también cabe la posibilidad de que la veamos en unos días en la Confirmación de la infanta Sofía.