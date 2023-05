Como cada viernes, Casa Real ya ha sacado a la luz cuál será la agenda de los Reyes y de doña Sofía de cara a los próximos días. Y es que, teniendo en cuenta que el lunes, 15 de mayo, es la fiesta de San Isidro en Madrid, cabe destacar que los planes de Sus Majestades son mucho más numerosos que en otras ocasiones, y así aparece reflejado en su planning semanal.

Será la esposa de Juan Carlos I la encargada de dar pistoletazo de salida a la semana con su asistencia al Spain Fusion Texas 2023. Un evento para el que tendrá que desplazarse nada más y nada menos que al Hotel C. Baldwin Curio Collection by Hilton en Houston, Estados Unidos, cruzando así el charco y demostrando una vez más que permanece en la primera línea de la Corona pese a no ser ya la Reina como tal. Por su parte, esa jornada tanto su hijo como su nuera la tomarán de descanso para comenzar el martes con las pilas cargadas.

Y es que, no será hasta el próximo martes, 16 de mayo, cuando el Rey haga su primera aparición con motivo de la visita a la Maestranza Aérea de Sevilla, mientras que su esposa estará presente en la inauguración del XXII Congreso Salud Mental España en la capital. Por su parte, doña Sofía seguirá dando cabida a otros actos en Estados Unidos como el de presentación del Portal de Historia Hispánica.

Con el miércoles ya empezado y la mitad de la semana llevada a cabo, Felipe VI asistirá a la presentación de Cartas Credenciales en el Palacio Real de Madrid y, por otro lado, su progenitora hará entrega de los Premios Sophia a la Excelencia del Queen Sofía Spanish Institute antes de poner el broche de oro a su escapada a América con la que demuestra una vez más su inquebrantable papel al frente de la Familia Real española. No obstante, será el monarca el que finalice la semana el próximo jueves con su asistencia a la Fase Swift Response 2023 dentro del Ejercicio Defender Europe 23 y visita al Hospital General de la Defensa Orad y Gajías. Una serie de labores para las que tendrá que viajar hasta Zaragoza, lugar en el que en cuestión de tres meses vivirá su hija mayor para iniciar su formación militar en el Ejército de Tierra.

Llama especialmente la atención que, según ha podido saber Monarquía Confidencial por medio de fuentes oficiales de la Feria del Libro de Madrid, doña Letizia no asistirá. Un movimiento un tanto extraño, sobre todo teniendo en cuenta que ésta siempre ha sido una cita ineludible para la consorte y que en esta última ocasión contará con más de 350 casetas y la presencia de las figuras más destacadas del ámbito literario para promover el hábito de la lectura, uno de los favoritos de la Reina. Por si fuera poco, el próximo lunes, 22 de mayo, tendrá lugar el 19 aniversario del matrimonio de Sus Majestades, para el cual aún no se saben con certeza sus planes.