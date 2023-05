El ‘romance compartido’ de la Reina Letizia con doña Sofía

El rosa se ha convertido, de un tiempo a esta parte, en el color fetiche de los estilismos de la Reina Letizia. La esposa de Felipe VI ha incorporado a su armario numerosos looks en esta gama cromática, que van desde los rosas más suaves a los fucsias más intensos. Un llamativo giro en los outfits de doña Letizia que, hasta ahora, solía tener en el rojo su color fetiche.

Un cambio que, de hecho, ha sentado de maravilla al vestidor de la Reina. Es más, el pasado fin de semana en los actos de la coronación del rey Carlos III, la esposa de Felipe VI deslumbró entre la realeza europea y conquistó a los medios internacionales con su espectacular conjunto en rosa fuerte de Carolina Herrera, que le quedaba de cine.

El hecho de que doña Letizia haya dado protagonismo a la gama cromática del rosa en su armario responde, no solo a una cuestión de preferencia por este color, sino que también tiene un significado detrás. El rojo se asocia al amor, a la pasión y a España, por lo que es un color que suele utilizar en actos marcadamente patrióticos. De la misma manera, el verde suele vincularse al acrónimo V.E.R.D.E, que significa ‘Viva el Rey de España’. Sin embargo, el rosa es un color que suele estar más asociado a la infancia, a la inocencia, a la cercanía. Por tanto, elegir looks en este tono, más allá de que sea un color tradicionalmente femenino, aporta una imagen más ‘dulcificada’.

No es ningún secreto que, a lo largo de los años, la percepción popular de la Reina Letizia ha ido variando. Es más, en los últimos tiempos su imagen ha mejorado bastante. En un principio muchos la percibían como una persona demasiado fría, pero ahora, a través de gestos y también de sus looks, ha fomentado cierta naturalidad y cercanía. Y en esto tiene mucho que ver no solo su apuesta por firmas españolas con una filosofía sostenible y producción local, sino también la elección de la gama cromática del rosa.

Sin embargo, doña Letizia no ha sido pionera en esto. Si echamos la vista atrás, podemos comprobar que el rosa es un tono que ha estado muy presente en el armario de la Reina Sofía desde que llegara a España. De hecho, fue el color protagonista del vestido que la madre de Felipe VI escogió para el acto central de proclamación de Juan Carlos I en 1975. Pero, más allá de este importante look, doña Sofía ha apostado por diversos estilismos en toda la gama cromática del rosa en muchas ocasiones a lo largo de los años, y a nadie le cabe duda de que ella ha conseguido transmitir una imagen de cercanía que la ha convertido en una de las royals más populares. Parece que en esto, al igual que en otras cosas, la Reina Letizia está siguiendo su ‘impagable ejemplo’.