El Rey Felipe se convierte en reclamo publicitario de manera inesperada

Aunque estamos acostumbrados a que sea la Reina Letizia la que acapare titulares por su elegancia y estilo, tanto en España como fuera de nuestras fronteras, de un tiempo a esta parte, el Rey Felipe también se ha convertido en foco de los medios por su buen vestir. Prueba de ello es que, hace algunos meses, durante su asistencia a la final del torneo de Wimbledon en Londres, un especialista en moda destacó la elegancia de Su Majestad y analizó todos los detalles de su look en un hilo en las redes sociales que se convirtió casi en viral.

Fue Derek Guy el que se percató de que don Felipe tiene una manera de vestir absolutamente impecable. «Es muy raro ver este nivel de sastrería a día de hoy, incluso entre los más ricos», escribió el especialista en un breve post en Twitter, que fue el comienzo de un exhaustivo análisis del outfit del Monarca.

La infanta Sofía antes de marcharse a Gales con sus padres. / Casa Real

En aquella ocasión, don Felipe apostó por un look clásico, compuesto por un pantalón oscuro, una camisa de cuadros, corbata en tonos azules y una blazer en gris. Además de analizar los detalles del estilismo del Rey, Guy comentó que don Felipe siempre estaba perfecto en cada una de sus apariciones públicas y que daba la impresión de que todos sus trajes estaban cortados por el mismo sastre.

Pues bien, ahora el padre de la princesa Leonor se ha convertido en protagonista de una inesperada campaña publicitaria. Aunque no es habitual ver a Su Majestad con calzado deportivo, desde hace algún tiempo, el Rey es fiel a la firma de zapatillas Yucs, hechas en España de manera sostenible.

Han sido varias las veces que se ha visto a don Felipe con calzado de esta firma y ahora la marca ha aprovechado para convertirle en su nuevo embajador. A través del perfil oficial de Yucs se ha compartido una publicación en la que se ve al Rey en la despedida a la infanta Sofía antes de marcharse a Gales con un par de zapatillas de la firma. «Las zapatillas favoritas del Rey», han escrito junto a la imagen y un enlace a la web de la web de Yucs, donde se pueden adquirir sus productos.

El Rey Felipe con zapatillas de Yucs. / Redes sociales

Aunque es cierto que don Felipe ha llevado las zapatillas de Yucs en varias ocasiones, lo que no parece probable es que el Rey haya dado su autorización para que se use su imagen como reclamo publicitario. De hecho, en el caso de la Reina Letizia, muchas firmas comparten publicaciones cuando la esposa del Rey lleva sus prendas o complementos, aunque no suele ser con enlaces directos a poder adquirir el producto.

La realidad es que la fotografía que han utilizado por parte de Yucs y que han compartido en los stories de su cuenta en las redes sociales tiene un copyright que, en este caso, es de la Casa de S.M. el Rey. Se trata de imágenes que se distribuyen desde Zarzuela con fines informativos, no para uso publicitario, a no ser que se haya pedido una autorización especial, lo que no ha trascendido. Eso sí, lo que está claro es que el hecho de que el Rey lleve este calzado es, sin duda, un gran empuje para la firma.