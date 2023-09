Los dos actos clave de la ‘vuelta al cole’ de la Reina Letizia

Un viernes más, y tras el esperado ingreso de la princesa Leonor en la Academia General Militar de Zaragoza, para cumplir con la primera de las tres etapas de su formación militar y, la marcha de la infanta Sofía a Gales para el comienzo del bachillerato internacional en el UWC Atlantic College; la Casa de S.M. el Rey ha hecho pública la lista de actividades previstas para la próxima semana, que destaca, principalmente, por el acto de celebración del VI Centenario del Privilegio de la Unión en Pamplona.

La semana arrancará con la recepción de Felipe al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Palacio de la Zarzuela, que le hará entrega de la Memoria Anual de la Institución correspondiente al 2022. Ésta recoge la actividad del Ministerio Fiscal desarrollada «durante el año inmediatamente anterior al de su publicación, así como la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia», en propias palabras de la entidad.

La Reina Letizia y el Rey Felipe VI en un acto oficial / Gtres

Concluido este acto, la agenda de los Reyes no se retomará hasta el jueves. Será entonces cuando Doña Letizia, Presidenta de Honor de UNICEF España, presida la entrega de los Premios UNICEF España 2023, concedidos en tres categorías internacionales. Los galardones, según informa la organización sin fines de lucro, este año han recaído en Shabana Basij-Rasikh, activista afgana cofundadora de School of Leadership of Afghanistan, «por su trayectoria vital y profesional en la defensa de los derechos de las niñas»; la Unidad de Cardiopatías Congénitas del Hospital La Paz de Madrid, que transforma cada año la vida de cientos de niñas y niños que nacen con cardiopatías congénitas, logrando una supervivencia del 95% de los casos tras la intervención y el tratamiento; y la periodista Alexia Columba Jerez por el reportaje Los orfanatos ucranianos: Los descargan como cadáveres, y se quedan toda la vida, es su destino publicado en el diario ABC.

Por su parte, el mismo día, Felipe presidirá el acto solemne de Apertura del Año Judicial 2023/2024 en el Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Rey Felipe en una recepción en Palacio / Gtres

Ya el viernes, los Reyes se desplazarán hasta Pamplona para acudir al sexto centenario de la creación del principado de Viana y del título Príncipe de Viana y el Privilegio de la Unión que recae, en la actualidad, en Leonor como Princesa, a su vez, de Asturias y de Girona. Cabe recordar en este sentido, que el Privilegio de la Unión es el tratado por el que los tres burgos principales que formaban la ciudad de Pamplona en la Edad Media, se unieron mediante un documento firmado el 8 de septiembre de 1423 por el Rey Carlos III de Navarra ‘El Noble’. «El Privilegio de la Unión se imprimió por acuerdo del Consejo Real de Navarra de 17 de diciembre de 1618, fueron doscientos ejemplares, para que todos los habitantes de Pamplona, y especialmente de aquellos que prestaban dinero a las arcas de la ciudad, tuvieran conocimiento de él», señalan desde Casa Real.