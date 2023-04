En la 43ª edición del Premio Princesa de Asturias, ha sonado un nombre por encima de los demás: Meryl Streep. La hollywoodiense ha recibido el galardón de las Artes 2023 por su «honestidad y responsabilidad en la elección de sus trabajos, al servicio de narrativas inspiradoras y ejemplarizantes». Además de una trayectoria cinematográfica inigualable, la estadounidense ha destacado siempre por ser uno de los rostros del activismo a favor de la igualdad. «A lo largo de cinco décadas, Meryl Streep ha desarrollado una carrera brillante, encadenando interpretaciones en las que da vida a personajes femeninos ricos y complejos, que invitan a la reflexión y a la formación del espíritu crítico del espectador». Un premio muy español que se suma a los tres Oscar, dos Bafta, un Donostia en el Festival de San Sebastián y un premio a mejor actriz en Cannes. Pero, a pesar de ser una de las actrices más aclamadas y queridas de la gran pantalla, hay ciertas curiosidades que no todo el mundo conoce de la gran Meryl Streep.

#ÚLTIMAHORA: Meryl Streep ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023.#PremiosPrincesadeAsturias pic.twitter.com/LSgSrnfFav — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) April 26, 2023

Un golpe de suerte

En 1971, la actriz se graduó en Vassar College, para después intentar postularse en la Escuela de Leyes. Sin embargo, se quedó dormida el día del examen de admisión, por lo que cambió el rumbo de su vida para ingresar en la escuela de teatro Yael School of Drama sin llegar a imaginar hasta donde llegaría su talento.

Sus primeros pinitos

Seis años después, Streep obtuvo su primer papel en una película, Julia. Un comienzo de éxito que compartió con la queridísima Jane Fonda. La interpretación las unió hasta tal punto que la de Nueva York se convirtió en su mentora e instructora teatral. Tan solo un año después de su debut en la gran pantalla, recibió la que fue su primera nominación a los Premios Oscar por la película The Deer Hunter, premio que finalmente no se llevó a casa.

Una anécdota para recordar

Pero las alegrías llegarían al año siguiente, cuando consiguió la estatuilla a Mejor Actriz de Reparto por Kramer vs. Kramer. Lo curioso es que se le olvidó el galardón en el baño durante la fiesta de celebración del festival del cine, aunque no tardó en darse cuenta y fue en su búsqueda. Tras esto, llegarían 21 nominaciones de la Academia y un futuro de lo más prometedor, convirtiéndose en la actriz con más nominaciones no solo en los Oscar, sino también en los Globos de Oro, con un total de 31.

Un don desconocido

Si bien es cierto que, desde el principio, el don para la interpretación de Meryl Streep fue más que notable, ocultaba otro con el que sorprendió a los espectadores. La hollywoodiense tenía una capacidad increíble para los acentos y los idiomas, tanto es así que en su papel en Sophie’s Choice, los miembros del set se pensaron que era polaca por su gran interpretación del idioma. Pero no todo quedó ahí. En la audición de la segunda parte de King Kong, el productor Dino De Laurentiis comentó en alto que Meryl era muy fea para ese papel, a lo que está, sin pelos en la lengua le respondió en un fluido italiano: «Lamento no ser lo suficientemente guapa para King Kong». Tras dejar en evidencia al productor, no obtuvo el papel, pero se fue con la cabeza bien alta.