El lujoso regalo que reciben los nominados a los Premios Oscar y que probablemente desconocías

Fue el pasado lunes, 13 de marzo, cuando tuvo lugar la entrega de los Premios Oscar 2023. Una velada que de manera anual tiene lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles y que reúne a los rostros más reconocidos del panorama cinematográfica internacional, siendo muy pocos los que logran alzarse con uno de los galardones de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Como no podía ser de otra manera, en esta última ocasión la velada en cuestión estuvo marcada por las anécdotas y por algunos momentos incómodos como el que se vio obligada a vivir Ana de Armas por una pregunta un tanto polémica. Sin embargo, todo sucedió según lo esperado y no ocurrió ningún incidente como el que tuvo lugar hace doce meses con Will Smith y Chris Rock como principales protagonistas.

Aunque para todo actor o actriz el hecho de estar presente en los Oscars puede ser uno de los mayores premios que avalen su trayectoria profesional, lo cierto es que los organizadores no solo dan una mera invitación a todos los intérpretes que quieren que les acompañen en una cita dotada de un gran significado a nivel mundial. Y es que, algunos de los nominados a la estatuilla son compensados con una conocida como «bolsa misteriosa», la cual cuenta con una serie de productos de gama alta que probablemente desconocías hasta ahora.

El pack que se otorga a los nominados está valorado en nada más y nada menos que 126 mil dólares, unos 116 mil euros. Pero, ¿qué contiene la bolsa para tener una estimación monetaria tan alta? En primer lugar, cabe destacar que no la reciben todos y cada uno de los nominados al Oscar: únicamente aquellos que estén seleccionados como mejor actor, mejor actriz, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto o mejor dirección. Una serie de personas que ya han llegado muy lejos con sus méritos laborales y a las que una empresa independiente compensa con un viaje a Canadá valorado en 40 mil dólares, unos 36 mil euros, con acceso a coches de alta gama. Pero los regalos no quedan ahí, y también se les permite llevar a cabo una reforma en su mansión de hasta 25 mil dólares, es decir, 23 mil euros; además de un sinfín de viajes y cirugías estéticas para exprimir al máximo la popularidad que probablemente haya ido in crescendo en sus vidas a consecuencia de la nominación a estos galardones.

Por otro lado, cabe destacar que esta empresa no siempre estipula el precio de su bolsa con el mismo valor. En 2016, este pack llegó a costar 253 mil dólares, más de 230 mil euros que van destinados únicamente al disfrute de los nominados a las categorías mencionadas por su esfuerzo a lo largo de los últimos doce meses para seguir popularizando la cultura del cine a lo largo y ancho del globo.