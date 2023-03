Clona el vestido triunfal de Cara Delevingne en los Premios Oscar 2023 con sello ‘made in Spain’

Si hay una persona que se ha convertido en la clara protagonista del ámbito estilístico de los Premios Oscar 2023, ha sido sin duda Cara Delevingne. La modelo apareció en la alfombra roja de la cita mencionada con el que fue posteriormente uno de los looks más comentados de manera positiva. Este no era otro que un imponente vestido rojo de Elie Saab Couture, perteneciente a la colección de otoño/invierno 2021 y basado en un diseño de grandes dimensiones con escote asimétrico y falda voluminosa con abertura lateral incluida. Una impecable elección que combinó a la perfección con un moño bajo con raya al lado, maquillaje en tonos tierra y joyas de Bulgari.

Como no podía ser de otra manera, la aparición de la británica ha sido uno de los temas más sonados de los últimos días, pudiendo hacer ésta gala de su exquisito gusto estilístico una vez más y dejando entrever que no hace falta seguir las tendencias anuales muy de cerca para llevar la esencia de uno mismo a un acto de gran calibre como son los Premios Oscar. De esta manera, Cara ha vuelto a dar una lección fashion a todos sus seguidores y una serie de ideas sobre los detalles y las formas que pueden hacer de un vestido todo un acierto en algunos eventos importantes. Sin embargo, cabe destacar que el vestido en cuestión no es apto para cualquier bolsillo, razón por la que existen otras muchas alternativas low cost similares a él y además con sello español.

Este es el caso de una de las opciones que aparecen en el catálogo de Hortensia Maeso, la creadora de una marca que tiene como objetivo el de hacer que todas sus clientas encuentren un estilo personal a la par que diferente por medio de diseños especiales como el clon del que lució Cara Delevingne en los Premios Oscar, sobre todo teniendo en cuenta que está cerca una época en la que reinan las celebraciones como las bodas, los bautizos o las comuniones, haciendo que los invitados a estas tengan que ponerse manos a la obra para encontrar un outfit perfecto sin que sus bolsillos sufran las consecuencias.

El diseño recreado por Hortensia Maeso no es otro que un dos piezas a conjunto que hace la función de total look ideal para cualquier invitada. Y es que, mientras que la parte superior está basada en un top con escote asimétrico y flores por el tirante que llaman muchísimo la atención; la parte inferior se caracteriza por ser una falda también con bajo asimétrico que deja ver ligeramente una pierna al caminar, creando también un efecto cola con mucho volumen y flores en la cintura para poner el broche de oro al que se puede convertir en tu conjunto mejor aliado de cara a la temporada de eventos que está por llegar.