El ‘encuentro virtual’ de Victoria Federica con Cara Delevingne y Lagerfeld

Victoria de Marichalar ha vuelto a París. La hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar se ha convertido en uno de los rostros más destacados del panorama nacional, sobre todo, en el ámbito de la moda, hasta el punto de que son muchos los que ven en ella un icono de estilo. Debido a esto, Victoria no ha querido faltar a una de las citas imprescindibles de la industria estos días.

La nieta de los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía ha viajado hasta la ciudad de la luz en compañía de un grupo de amigas y ella misma ha querido compartir detalles de este viaje en su perfil en redes sociales. Unos días inolvidables en los que, como era de esperar, la hija de la Infanta Elena ha deslumbrado con sus elecciones estilísticas, que combinan a la perfección las últimas tendencias con la elegancia más clásica. Está claro que la joven ha heredado de su padre el gusto por la moda, así como la elegancia.

Desde que llegara a París a comienzos de esta semana, Victoria ha podido disfrutar de los encantos de la ciudad y ha presenciado varios desfiles, de los que ella misma ha dado detalles en su cuenta de Instagram. Asimismo, también ha estado en una fiesta que se ha celebrado en el Palacio de la Bolsa, organizada por la firma Calzedonia, donde ha coincidido con figuras como Chiara Ferragni, Sara Carbonero, Paula Echevarría y Rossy de Palma, entre otras destacadas personalidades.

Pero no ha sido este el único evento al que ha acudido la hija de la Infanta Elena. Victoria no ha faltado a la presentación de la colección homenaje de Cara Delevingne a Karl Lagerfeld. Un evento en el que la sobrina de Felipe VI ha sorprendido con un look al más puro estilo ‘motomami’, que deja claro, una vez más, que la joven está muy al día de las últimas tendencias. Victoria ha apostado por unos pantalones de piel ajustados, que ha combinado con una blazer oscura de Dior, zapatillas y bolso de Karl Lagerfeld.

‘Cara Loves Karl’ es una línea muy especial, con prendas inspiradas en el armario del propio Káiser de la moda, Karl Lagerfeld. Una colección en la que el blanco y el negro son los grandes protagonistas, con prendas de corte minimalista que se convertirán en un must la nueva temporada. Y Victoria e Marichalar es perfectamente consciente de ello.

La hija de la Infanta Elena ha recuperado su actividad con normalidad después de que hace unas semanas tuviera que ser operada de urgencia de apendicitis. Un susto para Victoria y para su familia del que, afortunadamente, se ha repuesto sin mayores contratiempos.