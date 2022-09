La Infanta Elena ha sido siempre el mayor apoyo del Rey Juan Carlos. Desde antes de que el padre de Felipe VI abandonara territorio español, su hija mayor ha sido la que más le ha acompañado, ya fuera en sus salidas privadas por nuestro país, así como cuando se instaló en Emiratos Árabes. La duquesa de Lugo ha visitado al anterior monarca en numerosas ocasiones a su padre en Abu Dabi, muchas más que su hermana, la Infanta Cristina y siempre ha sido la que ha tenido puentes entre la familia.

Este lunes, la Familia Real se convertía en protagonista indirecta en el funeral de Estado de la Reina Isabel. Las exequias de la longeva monarca, familia tanto de la Reina Sofía como del Rey Juan Carlos. Por este motivo y, aunque la representación de la Corona recaía en don Felipe y doña Letizia, era de esperar que los padres del actual monarca fueran invitados al funeral, como así ha sido.

La despedida a la Reina Isabel II ha supuesto el primer reencuentro público del Rey Felipe con su padre desde el invierno de 2020, después de que don Juan Carlos abandonara España en el verano de dicho año. A pesar de que el pasado mes de mayo hubo una reunión de más de once horas en el Palacio de la Zarzuela, no trascendieron imágenes de la misma, es más, desde entonces, no estaba prevista ninguna visita más del anterior jefe del Estado a España.

La muerte de la Reina Isabel ha precipitado este encuentro. Una imagen que se ha producido dentro de la Abadía de Westminster, donde los cuatro reyes se han sentado juntos, tal como ha determinado el protocolo de la Casa Real Británica, aunque no se les ha visto juntos más allá del servicio religioso. Solo hemos podido ver al Rey con doña Sofía, en el segundo servicio que tuvo lugar en la Capilla de San Jorge en Windsor.

Las cámaras de la Agencia Gtres han captado las primeras imágenes de la duquesa de Lugo tras el reencuentro de su hermano y su padre. A primera hora de este martes, doña Elena abandonaba su domicilio en Madrid, en dirección a su puesto de trabajo. La duquesa de Lugo lo hacía al volante de su propio coche y de manera apresurada. La hermana del jefe del Estado no ha querido pararse para atender a los reporteros, sino que se ha marchado con rapidez. Más allá de las preguntas sobre el Rey y don Juan Carlos, la duquesa de Lugo tampoco ha querido hacer ningún tipo de comentario sobre su hija, Victoria de Marichalar, que tuvo que ser operada de urgencia hace unos días a consecuencia de una peritonitis, aunque ya se encuentra totalmente recuperada.