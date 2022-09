Camilla Parker-Bowles ya habla como reina consorte de Inglaterra. Ha sido a través de un documental grabado para la BBC One donde ha roto su silencio después del fallecimiento de Isabel II. Son sus primeras palabras, pero no responden a la más estricta actualidad puesto que la entrevista tuvo lugar antes del gran funeral de Estado que se le ha brindado a la soberana este lunes.

El momento para emitir las declaraciones de Camilla no fue casualidad, en la víspera al último adiós a la Reina. A través de un discurso bien armado, sincero y de profundo respeto y cariño hacia la figura de su suegra, la esposa de Carlos III revela que «debió ser muy difícil para ella ser una mujer solitaria» y reivindica ese hándicap: «No había mujeres primeras ministras ni presidentas. Ella era la única, así que creo que se forjó su propio papel».

A la consorte británica le cuesta aceptar que la reina Isabel ya no esté porque ha sido muchísimo tiempo a su lado. Desde que eran tan solo una niña ya la vio reinar: «Ella formó parte de nuestras vidas desde siempre. Yo tengo 75 años y tenía apenas cinco cuando ella llegó a la corona. Que yo recuerde, la Reina era la única mujer en un puesto de poder en aquellos momentos».

Una de las declaraciones más llamativas de Camilla Parker-Bowles han sido para hablar de la fisonomía de Isabel II: «Tenía esos maravillosos ojos azules que le iluminaban toda la cara cuando sonreía. Siempre recordaré esa sonrisa. Esa sonrisa es inolvidable». Se rinde hacia la figura de su suegra, la mujer que durante siete largas décadas encabezó un reinado que por momentos parecía incombustible.

La relación entre ambas era muy fluida, pese a la animadversión que generó Camilla en el pueblo inglés a raíz del divorcio de Diana y Carlos de Gales. Una contrariedad de la que logró sacudirse con el paso de los años, hasta llegar a su gran momento. Fue precisamente este año cuando Isabel II reforzó el papel de su nuera al expresar su firme deseo de que fuera reina consorte cuando ella faltara. Y ahora ha llegado el momento.

La que fuera duquesa de Cornualles se ha atrevido a desvelar también una anécdota con su suegra, ocurrida durante su gran boda con el príncipe Carlos, el 9 de abril de 2005: «Yo estaba bastante nerviosa y, por alguna razón desconocida, me puse un par de zapatos y uno tenía un tacón más alto que otro. Estaba ya a mitad de camino rumbo a Windsor y pensé que no había nada que hacer… mientras ella lo vio y me dijo: «Mira, lo siento terriblemente», ha contado durante la entrevista para recalcar «el gran sentido del humor» que poseía la mujer de Felipe de Edimburgo.

Por su parte, el nuevo Rey ha querido reafirmar el papel de su mujer dentro de su reinado que recién comienza: «Ya no me será posible dedicar tanto de mi tiempo y energías a las organizaciones benéficas y los asuntos que me importan tanto. Pero sé que este importante trabajo continuará en las manos confiables de otros. Este también es un momento de cambio para mi familia. Cuento con la amorosa ayuda de mi querida esposa, Camilla», ha dicho Carlos III.