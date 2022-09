Más de diez días después de su fallecimiento, la Reina Isabel ha sido despedida este lunes en un histórico funeral de Estado al que han asistido representantes políticos, mandatarios internacionales y miembros de diferentes Casas Reales. Más de dos mil personas en total que se han reunido en la Abadía de Westminster para dar el último adiós a la soberana, que ha estado más de setenta años en el trono y que fallecía el pasado día 8 de septiembre en el Castillo de Balmoral, a los noventa y seis años.

Un funeral al que han acudido los Reyes don Felipe y doña Letizia, como representantes de la Corona de España, pero también los padres del actual monarca, los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía, debido a los lazos familiares y la especial relación que ambos mantenían con los Windsor. A pesar de que ni doña Sofía ni don Juan Carlos estuvieron en el servicio religioso en recuerdo del duque de Edimburgo en marzo de 2022, esta vez no han querido perder la oportunidad de despedir a la Reina Isabel.

Tanto los Reyes como don Juan Carlos y doña Sofía llegaron este domingo a Londres, pero no se han alojado juntos. Sí que coincidieron en la recepción que el Rey Carlos III ofreció a autoridades en el Palacio de Buckingham. Este lunes, ya en el interior de la Abadía de Westminster, se ha visto a los Reyes sentados junto a don Juan Carlos y doña Sofía, en la primera imagen de los cuatro desde el funeral de la Infanta doña Pilar en el invierno de 2020.

Tal como ha trascendido, el Rey Carlos III ha invitado a las Casas Reales al Castillo de Windsor a asistir a una ceremonia religiosa previa al sepelio de la Reina Isabel en la Capilla de San Jorge. Aunque en un principio se ha confirmado que tanto los Reyes como doña Sofía acudirían a este acto -no así el Rey Juan Carlos, por razones que no han trascendido-, finalmente parece que la Reina Letizia no podrá acompañar a don Felipe a Windsor, por cuestiones de agenda.

Y es que la Reina tiene varios compromisos los próximos días en la ciudad de Nueva York, lo que no hará posible que esté en Windsor esta tarde. Según informó la Casa de S.M. el Rey a finales de la pasada semana, doña Letizia viajará a la ciudad de los rascacielos para participar este martes y este miércoles en varios actos en la Gran Manzana. Doña Letizia estará presente en la reunión de alto nivel organizada por UNICEF y la OMS dentro de la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2022 y la Cumbre del Secretario General para la Transformación de la Educación, en el que se hará una llamada urgente a la acción de los líderes mundiales en la promoción y protección de la salud mental y el bienestar psicosocial de los alumnos en las escuelas y los entornos de aprendizaje. Una cita importante en la agenda de doña Letizia, muy implicada en este tipo de cuestiones y que va a marcar su actividad esta semana.