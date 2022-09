Será difícilmente olvidable este lunes 19 de septiembre. Londres se ha convertido en epicentro informativo del planeta con motivo del funeral de Estado que ha recibido la reina Isabel II en la capital británica tras su fallecimiento a los 96 años de edad. Después de un sinfín de actos enmarcados en la Operación Unicornio, es ahora cuando se ha procedido al traslado del féretro a la Abadía de Westminster, donde ha tenido lugar un servicio religioso que ha congregado a la plana mayor de la realeza británica y extranjera.

Los actos oficiales han comenzado pronto y durante todo el día se han vivido una buena colección de momentos que bien merece la pena destacar. La tristeza ha sido la nota dominante y se ha escenificado en el rostro de Meghan Markle. La duquesa de Sussex, vestida de riguroso negro para respetar el luto, se ha derrumbado al ver pasar el féretro de la abuela de su marido.

La mujer del príncipe Harry no ha podido contener las lágrimas, que han caído derramadas por sus mejillas y que le han obligado a secárselas con uno de sus guantes, con disimulo, viviendo este amargo trago en soledad y rodeado de los miembros de la monarquía anglosajona. Han sido días de muchísima emoción pero también de presión para ella, que ha visto cómo la prensa y parte de la sociedad británica analizaba y criticaba cada uno de sus pasos. No olvidan sus palabras sobre La Firma ante Oprah Winfrey y los dardos que mandó después en su cancelado podcast. Por si fuera poco, se ha producido el reencuentro oficial de los Sussex con toda la Familia Real Británica.

La nota anecdótica de la jornada la ha protagoniza una inesperada ‘invitada’. Se trataba de una araña ubicada en el ataúd de la reina Isabel y que no ha pasado desapercibida para los usuarios de las redes sociales. Algunos internautas no han perdido la ocasión de bromear sobre esto: «Si estuviera cargándolo y veo a la araña, lo dejo caer», escribía uno de ellos.

Spider on Queen Elizabeth’s coffin now more famous than fly on Mike Pence’s head. pic.twitter.com/E9Ci6O6797

— Mike Sington (@MikeSington) September 19, 2022